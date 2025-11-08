Эксперт: Почему Лаврова не было на Совете безопасности

Узнать больше по теме

Большая двадцатка (G20): как неформальный клуб крупнейших экономик управляет глобальным курсом

Большая двадцатка — это не формальная организация, а стратегический форум, где крупнейшие экономики мира совместно вырабатывают подходы к глобальным вызовам и направляют курс мировой экономики. Она появилась, чтобы объединить усилия развитых и развивающихся стран, обсуждать финансовые кризисы, климат, цифровизацию и международную торговлю. В этой статье мы разберем, как устроен G20, кто входит в клуб, как проходят саммиты, какие решения принимаются и почему влияние этого форума ощущает каждый на планете.