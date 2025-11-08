Эксперт: Почему Лаврова не было на Совете безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухи о «разладе» между Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым выдумкой. По словам представителя Кремля, все публикации, в которых утверждается, что министр якобы утратил доверие президента, «не соответствуют действительности».
«В этих сообщениях действительности не соответствует ничего», — подчеркнул Песков. На уточняющий вопрос, сохраняет ли Лавров свой пост и поддержку главы государства, он ответил коротко: «Конечно, Лавров работает».
Тем не менее в последние недели внимание СМИ привлекло сразу несколько деталей, которые породили версию о якобы охлаждении отношений между президентом и министром. 5 ноября Лавров не участвовал в совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждались вопросы, связанные с возможным возобновлением ядерных испытаний. Газета «Коммерсантъ» отметила, что Лавров стал единственным из постоянных членов Совбеза, кто отсутствовал. Источник спецкора кремлёвского пула Андрея Колесникова пояснил, что отсутствие министра было «согласованным».
Но именно это «согласованное отсутствие» вызвало бурную волну интерпретаций. Накануне стало известно, что Лавров не войдёт в состав делегации России на саммит «Группы двадцати» в ЮАР, который пройдёт с 20 по 24 ноября. Главой делегации в президентском распоряжении назначен заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин — впервые за последние годы. Обычно именно глава МИД представлял Россию на встречах G20.
Похожая ситуация произошла и с Восточноазиатским саммитом, который проходил в Куала-Лумпуре в конце октября. Российскую делегацию там возглавил вице-премьер Алексей Оверчук. Документ о его назначении был подписан президентом буквально накануне форума, 27 октября.
В дипломатических кругах подобные кадровые решения связали со срывом намеченного саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. После телефонного разговора лидеров 16 октября ожидалось, что встреча пройдет в Будапеште, а подготовкой займутся главы внешнеполитических ведомств. Однако после беседы Сергея Лаврова с американским госсекретарём Марко Рубио стало известно, что их личная встреча откладывается. А уже через два дня Трамп заявил, что отменяет саммит, хотя и не исключил возможности его проведения позднее.
Вскоре газета Financial Times опубликовала материал, где со ссылкой на источники утверждалось, что перед контактом с Вашингтоном Москва якобы направила американцам «жёсткий меморандум» с требованиями по Украине — вплоть до территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. В статье говорилось, что разговор Лаврова и Рубио был «напряжённым», а американская сторона посчитала, что Москва «не готова к компромиссам». По данным FT, в Госдепе якобы были «поражены непримиримостью» российского министра.
На фоне этих публикаций и совпадения дипломатических эпизодов многие СМИ поспешили объявить, что Лавров «утратил доверие Кремля». Однако в администрации президента подобные выводы назвали безосновательными. Дмитрий Песков подчеркнул, что глава МИД продолжает выполнять свои обязанности и пользуется полным доверием руководства страны.
По мнению источников в МИД, отсутствие Лаврова на отдельных мероприятиях связано с «перераспределением дипломатических задач» и «усилением экономического трека», за который в последние месяцы отвечает Орешкин. Тем более что внешнеполитическая повестка сегодня всё чаще включает экономические и технологические вопросы, а не только классические дипломатические форматы.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail политолог Алексей Мухин назвал сообщения об утрате доверия министру иностранных дел Лаврова запланированной информационной атакой: «Эта информационная атака на Сергея Лаврова носит инспирированный внешний характер. Я напомню, что аналогичные атаки производились в отношении Сергея Нарышкина в 2022 году. И нынешняя информационная атака на Лаврова из этого же ряда. Это попытка дискредитировать отдельных представителей окружения Владимира Путина для того, чтобы ослабить его позицию».
По словам эксперта, атака против Лаврова идёт прямо по нарративам, а разлад внутри российского руководства выгоден западным странам, которые и ранее использовали информационные вбросы для дискредитации власти в стране.
«Лавров отсутствовал на встречах по уважительным причинам», — заключает Мухин, ссылаясь утверждения журналиста Колесникова.