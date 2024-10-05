Почему Латинская Америка называется латинской

В состав Латинской Америки не входит часть Канады — Квебек, несмотря на то, что там используют французский язык — язык романской группы. А еще к Латинской Америке не относят Гайану, в которой говорят на английском, а еще островные государства Карибского моря тоже не являются Латинской Америкой.