Почему Латинская Америка называется латинской

Огромный континент Америка делится на Северную, Центральную и Южную. Но часто употребляют название — Латинская Америка.
Что такое Латинская Америка?
Латинская Америка — это страны, которые раньте были колониями Испании. Например, Мексика и Аргентина. А еще Бразилия — бывшая колония Португалии.
В странах Латинской Америки жители говорят на испанском и португальском. Эти языки считаются романскими, которые, в свою очередь, произошли от латыни. Поэтому и Латинская Америка. Интересно, что название такое получило широкую огласку с начала XX столетия.
В состав Латинской Америки не входит часть Канады — Квебек, несмотря на то, что там используют французский язык — язык романской группы. А еще к Латинской Америке не относят Гайану, в которой говорят на английском, а еще островные государства Карибского моря тоже не являются Латинской Америкой.
Вообще, Латинская Америка — больше термин языковой, чем географический.
Какие страны входят в Латинскую Америку?
В Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Доминиканской Республике, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике, Никарагуа, Панаме, Парагвае, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадоре, Уругвае и Венесуэле большинство говорит на испанском.
А вот в Бразилии говорят на португальском.