Почему кудрявые люди хотят прямые волосы и наоборот?

Люди видят это и хотят получить. Тоже и с волосами. Нам кажется, что если у нас волосы прямые, то недоступные кудряшки — более интересные, ценные и так далее. Но на самом деле, любые волосы требуют грамотного ухода и для любых волос существует масса различных причесок, которые помогут вам разнообразить свой внешний вид, не прибегая к агрессивным методам химической завивки или горячего выпрямления волос.