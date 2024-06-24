Почему кудрявые люди хотят прямые волосы и наоборот?

Обладатели прямых волос мечтают их завить, а те, у кого от природы есть кудряшки — мечтают их распрямить. Почему так происходит и что с этим делать, разбирался aif.ru.
Почему некоторые волосы кудрявые, а некоторые прямые?
Структура волос зависит от формы волосяного фолликула. Именно от него будет зависеть, ходить вам с прямыми волосами или иметь волнистые, а может и упругие кудряшки.
Если у фолликула круглый корень, то волос будет прямой. А вот если фолликул имеет изогнутый овальный корень — вьющийся волос.
Более того, от степени изгиба фолликула различают две разновидности кудрявых волос:
Вьющиеся. Корень изогнут слегка, волосы получаются волнистыми и относительно мягкими.
Кучерявые. Корень изогнут в форме буквы S. Кудряшек получается много, волосы жесткие и сильно пушатся.
Почему хочется выпрямить волосы или завить?
А вот тут вступает в игру эффект «дефицита». Мы часто хотим того, что нам особенно недоступно. Эта особенность восприятия делает более привлекательным и ценным то, чего мы не можем получить вообще или именно сейчас.
Так происходит из-за ассоциации ценности и редкости. Этим приемом, кстати, пользуются маркетологи, когда создают «ограниченное предложение» или «только сегодня и только 50 штук какого-либо товара».
Люди видят это и хотят получить. Тоже и с волосами. Нам кажется, что если у нас волосы прямые, то недоступные кудряшки — более интересные, ценные и так далее. Но на самом деле, любые волосы требуют грамотного ухода и для любых волос существует масса различных причесок, которые помогут вам разнообразить свой внешний вид, не прибегая к агрессивным методам химической завивки или горячего выпрямления волос.