Красная Поляна — поселок городского типа, расположенный в долине реки Мзымты в Адлерском районе, который относится к муниципальному образованию город-курорт Сочи Краснодарского края. Здесь же находится всесезонный горный курорт «Красная Поляна».
В 2014 году курорт являлся центром спортивной и культурной жизни горного олимпийского кластера, здесь располагалась медиадеревня Олимпиады в Сочи. Почему Красная поляна в Сочи так называется — в материале aif.ru.
Откуда произошло название Красная поляна?
До середины ХIХ века здесь жили горцы ахчипсу и звали свою землю Губаа-двы — поляна рода Губаа. Позже название трансформировалось в более простое для русского языка «Кбаадэ». После Кавказской войны коренные народы покинули аул, край на время опустел.
Считается, что местность в горах назвали Красной Поляной в 1878 году турецкие греки-переселенцы из Ставрополья. «Говорят, что они были поражены красотой этих мест, особенно в осеннюю пору, когда горы становятся багряно-красными. Это краснеют, прежде всего, скумпия и папоротник-орляк, и вот в честь этого Поляна и была названа Красной, в смысле Красивой, Прекрасной», — сообщают сотрудники «Централизованной библиотечной системы Адлерского района города Сочи».
Поляна еще несколько раз переименовывалась: носила название село Романовское и даже город Романовск. Одно время называлась Царская Поляна, так как планировалась стать летней резиденцией для отдыха царской семьи. Однако местные греки, как и многие старожилы Сочи того времени, упорно продолжали называть Поляну Красной. В 1917 году большевики официально утвердили это название, сохранившееся до наших дней.