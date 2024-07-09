Почему Красная поляна в Сочи так называется?

Считается, что местность в горах назвали Красной Поляной в 1878 году турецкие греки-переселенцы из Ставрополья. «Говорят, что они были поражены красотой этих мест, особенно в осеннюю пору, когда горы становятся багряно-красными. Это краснеют, прежде всего, скумпия и папоротник-орляк, и вот в честь этого Поляна и была названа Красной, в смысле Красивой, Прекрасной», — сообщают сотрудники «Централизованной библиотечной системы Адлерского района города Сочи».