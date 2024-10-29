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Почему Красная площадь так называется

Красную площадь за всю свою историю несколько раз меняла название. Об этом в разговоре с aif.ru напомнил писатель, москвовед Даниил Давыдов. Красной площадь стала в XVII веке.

Источник: Unsplash

«Красная площадь образовалась в результате пожара в 1493 году и некоторое время носила название “Пожар”, — рассказал эксперт. — Затем, по оживлённой торговле, её стали называть “Торгом”. И только в XVII веке, когда на ней появился Собор Казанской Божьей матери, за ней закрепилось название “Красная”, что значит красивая».