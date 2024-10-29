«Красная площадь образовалась в результате пожара в 1493 году и некоторое время носила название “Пожар”, — рассказал эксперт. — Затем, по оживлённой торговле, её стали называть “Торгом”. И только в XVII веке, когда на ней появился Собор Казанской Божьей матери, за ней закрепилось название “Красная”, что значит красивая».
Почему Красная площадь так называется
Красную площадь за всю свою историю несколько раз меняла название. Об этом в разговоре с aif.ru напомнил писатель, москвовед Даниил Давыдов. Красной площадь стала в XVII веке.