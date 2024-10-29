Почему Красная площадь так называется

«Красная площадь образовалась в результате пожара в 1493 году и некоторое время носила название “Пожар”, — рассказал эксперт. — Затем, по оживлённой торговле, её стали называть “Торгом”. И только в XVII веке, когда на ней появился Собор Казанской Божьей матери, за ней закрепилось название “Красная”, что значит красивая».