Почему крабы ходят боком?

Да, может, но это совершенно неэффективно. У краба десять ног, которые расположены по бокам тела, из-за чего конечности ограничены в движении — коленный и плечевой суставы хорошо двигаются только в одну сторону. Передвижение боком, сгибая второй сустав в сторону, позволяет животному быстро двигаться и маневрировать. Это особенно важно, учитывая, что бегают они обычно по неровным и нестабильным поверхностям — песку, камням, коралловым рифам. Двигаясь боком, крабы одновременно задействуют все свои конечности, — это обеспечивает им равновесие и устойчивость. Вместе с тем, при необходимости, они вполне могут идти не вбок, а вперед, но намного медленнее.