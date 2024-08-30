Почему крабы ходят боком?

Крабы — десятиногие ракообразные, приспособившиеся к обитанию в самых разных условиях. Ученые насчитывают тысячи видов этих членистоногих животных самых разных цветов и размеров. Их общее название на латинском языке — Brachyura, что в переводе означает «короткий хвост», поэтому крабов еще называют короткохвостыми раками. Преимущественно крабы живут в камнях и расщелинах — это отразилось на их внешнем виде: у животных широкий и приплюснутый панцирь, маленькое и узкое брюшко. Именно из-за эволюции крабы и ходят не как все.
Может ли краб ходить по прямой?
Да, может, но это совершенно неэффективно. У краба десять ног, которые расположены по бокам тела, из-за чего конечности ограничены в движении — коленный и плечевой суставы хорошо двигаются только в одну сторону. Передвижение боком, сгибая второй сустав в сторону, позволяет животному быстро двигаться и маневрировать. Это особенно важно, учитывая, что бегают они обычно по неровным и нестабильным поверхностям — песку, камням, коралловым рифам. Двигаясь боком, крабы одновременно задействуют все свои конечности, — это обеспечивает им равновесие и устойчивость. Вместе с тем, при необходимости, они вполне могут идти не вбок, а вперед, но намного медленнее.