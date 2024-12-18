Многие хозяева кошек встречают Новый год без елки, так как питомцев очень интересует этот главный символ праздника, украшенный игрушками и гирляндой. Почему коты прыгают на елку — в материале aif.ru.
«Кошкам нравятся все эти блестящие, сверкающие предметы, гирлянды из мишуры, игрушки. Все это выглядит для них как большая игровая площадка. Особенно это завораживает котят и молодых кошек», — рассказала доктор Леони Ричардс, заведующая отделением общей практики в ветеринарной клинике при Мельбурнском университете.
По ее словам, щенки скорее выберут подарки, чтобы найти в них что-нибудь интересное, а кошки — прирожденные альпинисты: могут запрыгивать на ветки, подвергая себя опасности, что дерево свалится на них. «Теоретически они могут опрокинуть дерево, и оно может придавить их, сломать или раздавить им лапу, но я никогда такого не видела», — отмечает ветеринар.
«Все новое в квартире всегда вызывает любопытство у кошек, будь то деревья, новая мебель или даже цветы», — рассказала Сандра Гилтнер, консультант-ветеринар в компании по производству кошачьей мебели. Поэтому новогоднее дерево лучше не наряжать несколько дней, а сначала дать питомцу познакомиться с ним.
Это непреодолимое влечение связано не только с кошачьими проделками — оно просто заложено в их ДНК.
«До того, как кошки начали жить с людьми, деревья служили им местом, где они могли искать себе пропитание и охранять свою территорию. Будучи одновременно хищниками и жертвами, они чувствуют себя в безопасности на возвышенностях, таких как деревья», — объясняет Кристин Колл, сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек.