Почему коты прыгают на елку

По ее словам, щенки скорее выберут подарки, чтобы найти в них что-нибудь интересное, а кошки — прирожденные альпинисты: могут запрыгивать на ветки, подвергая себя опасности, что дерево свалится на них. «Теоретически они могут опрокинуть дерево, и оно может придавить их, сломать или раздавить им лапу, но я никогда такого не видела», — отмечает ветеринар.