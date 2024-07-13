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Почему коты любят садиться на ноутбук?

Ученые объяснили странное поведение питомцев.

Источник: Erik-Jan Leusink/CC0

Считается, что коты любят садиться на ноутбуки из-за выделяемого техникой тепла. Но современные исследования дают другие объяснения странного поведения питомца.

Имитируют поведение человека

Недавние исследования показали, что кошки способны имитировать поведение человека. Например, животные могут сопоставлять свое тело с нашим, чтобы повторять действия, такие как прикосновение к коробке головой или определенной конечностью.

Нравится запах ноутбука

Доктор Дэвид Сэндс (David Sands) — эксперт по психологии животных и автор книги «Ответы на 500 вопросов о кошках» — более 25 лет изучает поведение животных. Он пришел к выводу, что кошек привлекает запах.

«Да, ноутбуки выделяют тепло и жаркие помещения действительно привлекают кошек. Но почему ваша кошка просто не сидит, например, у батареи?», — задается вопросом Сэндс.

Доктор уверен, что кошек привлекает запах, который хозяин регулярно оставляете на ноутбуке и клавиатуре. «Мир кошек основан на запахах, зрение развито для ночной охоты, обоняние действительно важно для них», — объясняет эксперт.

Метят территорию

Кошки по своей натуре склонны доминировать и метить свою территорию. Животные могут подолгу лежать на клавиатуре, потому что хотят вытеснить ваш запах собственным. Например, резкое трение головой также сигнализирует о желании питомца оставить свой запах.

Сэндс добавляет: «В то время как собаки были выведены для того, чтобы стать нашими компаньонами, кошки по-прежнему довольно дикие. В основном их разводили для борьбы с паразитами, и они не являются социальными существами — они живут сами по себе».

Чтобы ваша кошка не мешала вам работать, Сэндс советует регулярно чистить ноутбук.