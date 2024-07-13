Почему коты любят садиться на ноутбук?

Считается, что коты любят садиться на ноутбуки из-за выделяемого техникой тепла. Но современные исследования дают другие объяснения странного поведения питомца.
Имитируют поведение человека
Недавние исследования показали, что кошки способны имитировать поведение человека. Например, животные могут сопоставлять свое тело с нашим, чтобы повторять действия, такие как прикосновение к коробке головой или определенной конечностью.
Нравится запах ноутбука
Доктор Дэвид Сэндс (David Sands) — эксперт по психологии животных и автор книги «Ответы на 500 вопросов о кошках» — более 25 лет изучает поведение животных. Он пришел к выводу, что кошек привлекает запах.
«Да, ноутбуки выделяют тепло и жаркие помещения действительно привлекают кошек. Но почему ваша кошка просто не сидит, например, у батареи?», — задается вопросом Сэндс.
Доктор уверен, что кошек привлекает запах, который хозяин регулярно оставляете на ноутбуке и клавиатуре. «Мир кошек основан на запахах, зрение развито для ночной охоты, обоняние действительно важно для них», — объясняет эксперт.
Метят территорию
Кошки по своей натуре склонны доминировать и метить свою территорию. Животные могут подолгу лежать на клавиатуре, потому что хотят вытеснить ваш запах собственным. Например, резкое трение головой также сигнализирует о желании питомца оставить свой запах.
Сэндс добавляет: «В то время как собаки были выведены для того, чтобы стать нашими компаньонами, кошки по-прежнему довольно дикие. В основном их разводили для борьбы с паразитами, и они не являются социальными существами — они живут сами по себе».
Чтобы ваша кошка не мешала вам работать, Сэндс советует регулярно чистить ноутбук.