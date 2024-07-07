Почему кошку принято пускать в дом первой?

Традиция первым новоселом делать кота вышла из Древней Руси. Люди в то время были суеверные, верили в мистические вещи, например, в злых духов и домовых. В то время, без ипотек и новостроек, совсем нового жилья было практически не найти, а «вторичка» считалась наделенной своей энергетикой. Поэтому в ход шли все возможные средства, чтобы обезопасить жильцов. Почему выбирали кота для первого шага в дом, разобрался aif.ru.