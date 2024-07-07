Почему кошку принято пускать в дом первой?

Традиция первым новоселом делать кота вышла из Древней Руси. Люди в то время были суеверные, верили в мистические вещи, например, в злых духов и домовых. В то время, без ипотек и новостроек, совсем нового жилья было практически не найти, а «вторичка» считалась наделенной своей энергетикой. Поэтому в ход шли все возможные средства, чтобы обезопасить жильцов. Почему выбирали кота для первого шага в дом, разобрался aif.ru.
- 1. Кот заносил в новое жилье домового.
Считалось, что в каждом доме есть хранитель, и при переезде он отправлялся в путешествие вместе со своими хозяевами. Средством передвижения был кот — вместе с ним в новое жилье входили добрые духи, счастье, удача и благополучие.
- 2. Кот оберегал хозяев от злых духов и несчастий.
В пустом доме могли обосноваться злые духи, которые направляли свои темные силы на тех, кто войдет в дом первыми. Чтобы не рисковать, взять огонь на себя люди отправляли питомца. Они верили, что животное сможет справиться с темными силами и усмирить их.
- 3. Кот выступал в качестве «жертвы» духов.
Существовало убеждение, что первый вошедший в дом первым из него и уйдет, то есть умрет. Из-за этого первый шаг в дом делал либо самый пожилой член семьи, либо кот.
- 4. Кот определял «хорошие» места.
Используя мистическую чуйку животного, хозяева определяли в доме места с хорошей аурой. Считалось, что кровати хозяев и детей, обеденный стол нужно ставить там, где кот прилег или задержался надолго. Мест, которые кот обходит стороной, принято было избегать.
- 5. Кот — символ домовитости и благополучия.
В разных культурах коту приписывают положительные качества, например, что он привлекает в дом удачу, олицетворяет домашний уют. Этим в современном мире в первую очередь руководствуются те, кто переезжает.