Почему кошки тянутся к одним людям, а других избегают

У кошек очень хорошо развито обоняние, поэтому запах человека тоже имеет значение. Она может спокойно уловить носом феромоны стресса, страха или агрессии, исходящей от людей. Особенно ей неприятны пары алкоголя (если человек выпил), острых специй и цитрусовых (готовил). Все эти ароматы ассоциируются у животного с угрозой и желанием не подходить к источнику «плохого» запаха.