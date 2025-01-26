Почему кошки тянутся к одним людям, а других избегают

Повадки кошек могут многое сказать не только о характере животного. Именно феноменальную чувствительность кошек к человеческим эмоциям зоопсихологи сервиса «Мир кошек» относят к одной из главных причин, почему они тянутся к одним людям и игнорируют других.
Энергетика человека
По мнению экспертов, как правило, котики тянутся к человеку уравновешенному. Нервное состояние, выкрики и громкая речь отпугнут питомца. То же самое с телодвижениями. Плавность привлекает, а резкость отпугивает. Считается, что кошка охотнее реагирует, если ее энергетика совпадает с эмоциональным состоянием человека.
Запах человека
У кошек очень хорошо развито обоняние, поэтому запах человека тоже имеет значение. Она может спокойно уловить носом феромоны стресса, страха или агрессии, исходящей от людей. Особенно ей неприятны пары алкоголя (если человек выпил), острых специй и цитрусовых (готовил). Все эти ароматы ассоциируются у животного с угрозой и желанием не подходить к источнику «плохого» запаха.
Характер человека
Здесь все просто. Игривая и активная кошка сразу почувствует, что перед ней «ее» человек. Спокойная же обратит свое внимание на флегматика, а не на энергичную личность.
Личные границы
Когда человек бесцеремонно нарушает личные границы животного (гладит не вовремя или берет на руки, обижает), то такое не забывается. Кошки будут избегать контакта с «раздражителем» и наоборот, скорее запрыгнут на ручки тому, кто их уважает. Если доверие кошки подорвано, то восстановить его будет сложно.
Особенности породы
Зоопсихологи считают, что некоторых кошек можно условно назвать однолюбами. Даже если посторонний человек относится к ним хорошо, они с большей долей вероятности все равно выберут хозяина. К таким преданным породам специалисты относят сиамские, норвежские, гималайские и бенгальские. Впрочем, уличные кошки тоже могут выбирать «любимчиков», так как все зависит от индивидуальных особенностей животного.