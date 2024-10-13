Почему кошки начинают бегать и шуршать после 4 утра: как их отучить от этого раз и навсегда

Кошки — это хищники, и в их природе заложены поведенческие паттерны, характерные для диких предков. В природе многие кошачьи активны на рассвете и в сумерках, когда мелкие животные, такие как птицы и грызуны, тоже наиболее активны. Этот инстинкт просыпаться в предрассветные часы и начинать охоту сохраняется, в том числе и у домашних кошек. Даже если у вашего питомца нет необходимости добывать себе пищу, внутренний биологический ритм всё равно будет подталкивать его к активности в ранние часы.