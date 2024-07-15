Почему кошки мнут что-то лапками?

Одно из самых милых занятий котиков — перебирать лапками, как будто они делают массаж, мнут тесто или взбивают перину. Кроме того, это еще и одно из самых непонятных занятий, поскольку практическую цель у такого действия понять трудно. Впрочем, наука поможет разобраться даже в этом загадочном явлении.
Тайную цель перебирания лапками объяснила порталу Popular Science Даниэль Ганн-Мур, профессор кошачьей медицины Эдинбургского Университета и владелица двух мейн-кунов: МакДаффа и Броры.
Когда у кошки рождаются котята, первое время они копошатся у матери под брюхом, где расположены соски и молочные железы: там детеныши находятся в тепле, безопасности и рядом с едой. Чтобы молоко лучше выходило из желез, их нужно стимулировать — и если человеческие матери сцеживают пищу для своих детей сами, то в животном мире эта задача ложится на плечи малышей. Теленок, к примеру, бодает вымя коровы, которая его родила, чтобы получить больше молока, а котята и другие маленькие млекопитающие с этой же целью инстинктивно мнут живот матери.
Кошка начинает отучать котят от груди, когда им исполняется 4 недели, и к концу второго месяца жизни они полностью переходят на твердую пищу. Но у грудного вскармливания есть и символический аспект: когда котята пьют молоко матери, она выпускает кошачий феромон, который укрепляет связь между животными и сохраняет привязанность между ними.
Зачем же кошки продолжают делать это движение, когда вырастают? Даниэль уверена, что так они возвращаются в детство и погружаются в приятные воспоминания. Некоторые кошки еще и пускают слюнки во время этого занятия — признак того, что им очень хорошо, объясняет ученая.
Если кошка мнет что-то лапками очень часто, это с большой вероятностью означает, что ее слишком быстро отлучили от грудного молока. Когда мама-кошка решает, что котята накормлены, она просто встает и уходит, не спрашивая мнения у своих детей. Кроме того, если кошка живет в опасной среде, кормежку могут регулярно прерывать какие-нибудь события.
Все это становится настоящей психологической травмой для котят: их мозг теряет связь между движением лапками и приятным результатом (пищей). В некоторых случаях такие кошки, будучи взрослыми, продолжают искать связи с другим живым существом, и могут пытаться «попить молока» у кого-нибудь еще: они хватают человека или даже кусают его, потому что сил больше, а инстинкты все те же (к тому же, кожа на животе кошки прочнее, чем у людей, добавляет ученая).
Но каким бы ни было кошачье детство у конкретной кошки, этот жест всегда имеет только позитивное значение: если кошка мнет что-нибудь лапками рядом с вами, значит, вы близкий и важный для нее человек. Или же кошка нашла приятную мягкую поверхность, похожую на мамин животик, и мнет его, чтобы уютно устроиться в тепле, как в детстве. Аналогичное поведение, кстати, можно увидеть не только у домашних кошек, но и у других кошачьих (даже львов).
Расхожее мнение тоже гласит, что кошка мнет что-то лапками от хороших чувств, и приятно, что наука это подтверждает. «Если бы кошка вам не доверяла, она бы не поделилась с вами такой личной частью своей жизни», — заключает Даниэль.
Мяукают кошки, кстати, тоже обычно ради людей — в коротком видеоразборе объясняем, почему.
Георгий Мазуркевич