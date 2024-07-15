Почему кошки мнут что-то лапками?

Когда у кошки рождаются котята, первое время они копошатся у матери под брюхом, где расположены соски и молочные железы: там детеныши находятся в тепле, безопасности и рядом с едой. Чтобы молоко лучше выходило из желез, их нужно стимулировать — и если человеческие матери сцеживают пищу для своих детей сами, то в животном мире эта задача ложится на плечи малышей. Теленок, к примеру, бодает вымя коровы, которая его родила, чтобы получить больше молока, а котята и другие маленькие млекопитающие с этой же целью инстинктивно мнут живот матери.