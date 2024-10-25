Почему кошки любят сидеть в сумках и пакетах?

Владельцы кошек не раз сталкивались с этой необычной причудой своих питомцев, а именно безудержной тягой к пакетам и сумкам. Едва они попадают в зону видимости хвостатого, то он тут как тут. Ныряет туда с головой и сидит, притаившись. Откуда взялась такая странная привычка aif.ru рассказала зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова.
Почему кошкам так нравятся сумки и пакеты?
— Кошки — это маленькие существа, которые могут стать добычей более крупных хищников. Поэтому в дикой природе они ищут себе какие-то укрытия и теплые местечки, куда можно залезть и безопасно переночевать. Этим можно объяснить тягу кошек к сумкам, пакетам, коробкам и другим укромным местам.
Что касается пакетов, то о них хотелось бы поговорить отдельно. Они могут привлекать кошек по целому ряду причин. Во-первых, они шуршат. Кошкам это нравится (есть ассоциация с мышкой, которая прячется в траве), особенно если у них игривое настроение. Во-вторых, они привлекают животных своим запахом. Чтобы пакеты не склеивались, их пропитывают специальными веществами, которые пахнут каким-то маслом, делая для кошек пакет похожим на что-то съедобное. Некоторые хозяева наверняка замечали, что кошки иногда в буквальном смысле жуют пакеты или трутся о них мордочкой. В-третьих, полиэтилен хорошо сохраняют тепло, и кошка это чувствует. Она может спокойно в него забраться и задремать.
В сумках тоже тепло и уютно, а еще там интересно и много запахов. В том числе хозяйских. Бывает, что человек приходит с тренировки бросает сумку, а кошка на нее сразу садится и вдыхает запах владельца. Считается, что этот ритуал успокаивает питомца и дает ему ощущение безопасности.
Можно ли ругать кошку за то, что она сидит в пакете или в сумке?
— Если хозяина по какой-то причине не устраивает привычка кошки залезать в сумки или пакеты, он ни в коем случае не должен ее наказывать. Во-первых, это совершенно бессмысленно. Животное просто не поймет, что от него требуют и будет считать хозяина неадекватным. Во-вторых, если кошка испортила вещь, то виновата не она, а хозяин, который оставил ее где попало и не убрал. В-третьих, чаще всего кошки так поступают, если у них нет собственной лежанки или места, где они могут укрыться в случае опасности.
Кошки живут инстинктами, и при наличии какой-то потребности, они будут пытаться удовлетворить ее любыми способами. Не будет сумки, она залезет на вещи, не будет вещей — сядет на шапку. Поэтому купите кошке лежанку или отдайте старую сумку, если ей так нравится в ней сидеть. Только предварительно обрежьте или отстегните у нее ручки, они опасны для кошек. А вот с пакетами нужно быть осторожнее. Не стоит давать кошке с ними играть — это опасно. Так как питомец может в них запутаться и удушиться, или съесть кусок пакета и погибнуть.