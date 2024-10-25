Почему кошки любят сидеть в сумках и пакетах?

Кошки живут инстинктами, и при наличии какой-то потребности, они будут пытаться удовлетворить ее любыми способами. Не будет сумки, она залезет на вещи, не будет вещей — сядет на шапку. Поэтому купите кошке лежанку или отдайте старую сумку, если ей так нравится в ней сидеть. Только предварительно обрежьте или отстегните у нее ручки, они опасны для кошек. А вот с пакетами нужно быть осторожнее. Не стоит давать кошке с ними играть — это опасно. Так как питомец может в них запутаться и удушиться, или съесть кусок пакета и погибнуть.