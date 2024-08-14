Почему кошки и собаки зевают, когда лежат рядом с хозяином?

Человек зевает от скуки или если занят чем-то монотонным. Часто этот рефлекс срабатывает, когда мы хотим спать или от нехватки кислорода. У четвероногих друзей человека — другие причины.
Почему кошки зевают рядом с хозяином?
Кошки зевают, когда чувствуют себя комфортно и им не о чем беспокоиться. Именно поэтому в любимой квартире, где им знаком каждый миллиметр, кошки постоянно спят, особенно в отсутствие хозяев. Поэтому рядом с любимым хозяином кошка зевает, чтобы получить побольше кислорода для активной мозговой деятельности. То есть, чтобы проснуться и поиграть.
Вы наверняка замечали, когда приходите домой — кошка просыпается, потягивает спинку и широко зевает. Она как будто приветствует вас таким образом. Все потому, что животное готовится к играм, к ласкам или хочет поесть.
Почему собаки зевают рядом с хозяином?
А вот у собак зевота может говорить о стрессе. Вы можете заметить, как ваша собака зевает, когда вы везете ее к ветеринару или во время опасности. Иногда песик может зевать, когда вы его ругаете за плохое поведение — это тоже нервная реакция.
Часто зевота может стать ответом на ваши объятия — это означает, что скорее всего собаке некомфортно и ей не нравится такая форма общения. Вашему питомцу нужно личное пространство, не забывайте об этом.