Почему кошки храпят

Сипение, свист и шумы при вдохе и на выдохе. Оказывается некоторые кошки тоже храпят во сне, как люди. Хотя обычно это не свойственно норме и спящие кошки спят беззвучно.
В чем причина храпа у кошек?
Отвечает зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова:
— Это может быть все что угодно. От травмы и аллергии до избытка веса. Среди самых распространенных причин храпа у кошек специалисты выделяют приобретенные заболевания. Чаще всего респираторные, к примеру, ринотрахеит, для которого характеры — заложенность носа и воспаление глотки. При таком поражении органов дыхания животному становится тяжело дышать не только днем, но и ночью, что может привести к храпу. Причем кошка может переболеть и храп прекратиться, а возможны хронические осложнения, после которых она будет храпеть и посапывать всю оставшуюся жизнь.
Есть также породы кошек, которые в принципе предрасположены к храпу. Речь идет о кошках — брахицефалах, у которых плоская мордочка, как у мопсов. К таким породам относятся британские короткошерстные, экзоты, персидские и другие. Они могут храпеть из-за физиологических причин (так называемый «брахицефалический синдром»), так как аномалии в строении черепа провоцируют проблемы с дыхательной системой. В частности, у них мягкое небо, которое выходит за пределы надгортанника и западает в гортань, вызывая обструкцию дыхательных путей. На самом деле это достаточно опасный синдром, который может приводить к кратковременной остановке дыхания.
Что делать, если кошка храпит?
— Если кошка храпит с детства и других симптомов, которые могли бы насторожить, у нее нет (к примеру, ей тяжело дышать), то бежать стремглав к ветеринару, смыла нет. Достаточно проходите плановые осмотры и держать руку на пульсе. Но если животное захрапело во сне внезапно и это уже длится несколько дней, необходимо срочно показать его специалисту. Потому что может быть все что угодно, вплоть до онкологии, так как в носу могут быть всякие полипы или опухоли.
Кроме того, не занимайтесь самолечением. Если всему виной простуда, то человеческие капли и лекарства могут быть смертельно опасными для кошек. Важна консультация ветеринарного врача. Помните — чем дольше вы будете затягивать поход к специалисту, тем хуже будут последствия.