Почему кошки храпят

— Если кошка храпит с детства и других симптомов, которые могли бы насторожить, у нее нет (к примеру, ей тяжело дышать), то бежать стремглав к ветеринару, смыла нет. Достаточно проходите плановые осмотры и держать руку на пульсе. Но если животное захрапело во сне внезапно и это уже длится несколько дней, необходимо срочно показать его специалисту. Потому что может быть все что угодно, вплоть до онкологии, так как в носу могут быть всякие полипы или опухоли.