Почему кошки едят цветы?

Поедание цветов — это природное поведение котов, нам кажется, что котики покушаются на вазу или горшок с растениями без видимой причины. Но причина всегда есть. Кот может начать копаться в земле и атаковать растения в случаях, если в его организме есть паразиты, от которых он пытается избавиться, вызвав рвоту. Кот ест цветы во время стресса или одиночества, в этом случае животному необходимо внимание хозяев.