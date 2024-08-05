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Почему кошки едят цветы?

На самом деле — это не хулиганство, а жизненная необходимость.

Источник: Freepik

Наши домашние питомцы любят жевать комнатные растения. Иногда кажется, что они назло хозяйке объедают фикус или раскапывают корни фиалок. На самом деле — это не хулиганство, а жизненная необходимость. Чем полезны для кошек цветы и когда растения могут, наоборот, навредить здоровью хвостатой радости, расскажет aif.ru.

Когда поедание цветов — необходимость для кота?

Во многих растениях содержатся вещества, которые необходимы всем живым существам, ведь не зря мы сами едим салат или петрушку. Цветы содержат витамины и клетчатку. Витамины необходимы для хорошего самочувствия животного, а клетчатка — для лучшего пищеварения. Также, для многих кошек цветы — это отличное лакомство, вкус и запах растений привлекает и радует домашнего зверя.

Поедание цветов — это природное поведение котов, нам кажется, что котики покушаются на вазу или горшок с растениями без видимой причины. Но причина всегда есть. Кот может начать копаться в земле и атаковать растения в случаях, если в его организме есть паразиты, от которых он пытается избавиться, вызвав рвоту. Кот ест цветы во время стресса или одиночества, в этом случае животному необходимо внимание хозяев.

Если цветок стоит в большом горшке с землей, то возможно кота привлекает не столько цветок, сколько земля, ведь мохнатые очень любят копаться в мелких сыпучих веществах.

Какие цветы коту ни в коем случае нельзя есть?

Некоторые цветы и растения могут быть токсичными для котов и потому ни в коем случае не подпускайте к ним своего питомца.

Вот главные опасности для кошек:

Лилия. Очень токсична для кошек и может вызвать серьезные проблемы с почками.

Гортензия. Может вызывать сильную диарею.

Ревень. Листья ревеня содержат оксалаты, которые могут быть опасны для кошек.

Диффенбахия (медицинский лук). Может вызвать раздражение рта и глотки, а также проблемы с глотанием.

Азалия и рододендрон. Эти растения могут вызвать серьезные сердечно-сосудистые проблемы.

Каланхоэ. Это растение вызывает воспаление языка и слизистой.

Если у питомца наблюдаются тошнота и рвота, запор либо понос, появление залысин либо ухудшение качества шерсти, проблемы с зубами и при этом он ест цветы, необходимо обратиться к ветеринару.

Какие растения полезны для кошек?

Некоторые цветы и растения не только безопасны, но и полезны для кошек.

Мелисса лекарственная. Успокаивает и снимает стресс.

Граминеи (пророщенные злаки). Овсяная и пшеничная трава могут помочь кошкам с пищеварением.

Петрушка. Котики любят ее просто жевать для развлечения, но в ней также содержатся витамины А, В и С, а также калий.

Солодка. Это растение полезно для кошек, страдающих артритом, а кроме того, солодка очищает кровь.

Если ваш питомец часто портит комнатные растения, и вас это бесит, то посадите для него разную зелень в отдельный горшочек и поставьте рядом с мисочкой для кормления. Убедитесь, что они безопасны для него. Всегда полезно проконсультироваться с ветеринаром перед тем, как вводить новые растения в окружающую среду вашего питомца.