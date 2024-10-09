Почему кошки «болтают», когда видят добычу

По его словам, очень сложно сказать, что происходит на самом деле. Однако такое поведение не похоже на общение с людьми и другими животными. Осложняет изучение повадок кошек в лабораториях их независимость. Впрочем, владельцы животных и ученые нашли ряд возможных объяснений.
Одна из гипотез заключается в том, что это поведение фрустрации. Кошки видят добычу, но между ними есть барьер. Подобно тому, как люди ворчат или хмыкают, когда раздражаются, эти необычные звуки могут просто выражать определенные кошачьи эмоции. Причем это не обязательно негативные ощущения — это может быть и простым волнением, пишет Live Science. При этом никаких научных доказательств этой теории нет. Дельгадо отмечает, что разработать эксперимент для проверки этой гипотезы будет весьма непросто. Во-первых, нужно узнать, при каких обстоятельствах кошки «болтают» и что они делают. Во-вторых, демонстрация эмоциональной реакции животного будет более сложной, а потому необходимо включить некоторые физиологические показатели стресса, такие как гормоны стресса.
Согласно еще одной теории, кошки «болтают», так как им нужно открыть рот, чтобы усилить обоняние. По словам эволюционного биолога из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джонатана Лососа, животные могут открывать и закрывать рот, чтобы впустить воздух в то место, где у них находится нечто, известное как вомероназальный орган, или орган Якобсона. Он находится на небе и действует как второй нос, позволяя животным чувствовать запахи, отличные от тех, которые обнаруживаются только носом.
Другая теория получила немного больше научной поддержки. Согласно ей, звуки, издаваемые кошками, похожи на звуки, которые издают обезьяны. По словам Лососа, кошки якобы могут воспроизводить звуки, похожие на звуки, которые произносит добыча, чтобы привлечь ее внимание.
Также результаты наблюдений показывают, что щебетание кошек похоже на щебетание мелких птиц. Однако эта теория проверялась экспериментально лишь однажды, поэтому она не считается доказанной.
По словам ученых, большинство мелких кошек все еще изучены недостаточно. Нам слишком мало известно в том числе о предках домашних кошек — североафриканских диких кошках.
Причина, по которой кошки болтают, глядя на добычу, все еще остается загадкой. Однако владельцы питомцев, вероятно, могут помочь ученым раскрыть секреты поведения животных, резюмировал Дельгадо.
Чтобы кошка прожила более 10 лет, хозяину стоит уделить внимание ее здоровью и ухаживать за ней. Специалисты дали несколько рекомендаций, которые помогут сохранить жизнь любимого питомца.