Почему кошки «болтают», когда видят добычу

Одна из гипотез заключается в том, что это поведение фрустрации. Кошки видят добычу, но между ними есть барьер. Подобно тому, как люди ворчат или хмыкают, когда раздражаются, эти необычные звуки могут просто выражать определенные кошачьи эмоции. Причем это не обязательно негативные ощущения — это может быть и простым волнением, пишет Live Science. При этом никаких научных доказательств этой теории нет. Дельгадо отмечает, что разработать эксперимент для проверки этой гипотезы будет весьма непросто. Во-первых, нужно узнать, при каких обстоятельствах кошки «болтают» и что они делают. Во-вторых, демонстрация эмоциональной реакции животного будет более сложной, а потому необходимо включить некоторые физиологические показатели стресса, такие как гормоны стресса.