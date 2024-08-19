Почему кошкам не нравится цитрусовый запах

Кошки — удивительные существа, обладающие тонкой и чувствительной обонятельной системой. Как правило, они куда ярче чувствуют даже самые слабые запахи. Но также из-за этой чувствительности есть ароматы, которые приятны вам, но совершенно неприемлемы для вашего кота. Например, цитрусовые.
Что такое цитрусовые?
Это деревья и кустарники, которые окультурили еще в Древнем Китае. Они вечнозеленые, и сегодня их выращивают по всей Земле. Фрукты (апельсины, лимоны, мандарины) употребляют в пищу, а из кожицы и косточек делают эфирные масла.
Плоды цитрусовых являются важным источником витамина С, а также богаты клетчаткой, фолиевой кислотой, калием и кальцием.
Из цитрусовых можно делать компоты, джемы, соки и варенья. Засушенная кожица (цедра) прекрасно отпугивает моль.
Почему кошки не любят цитрусовые?
Как раз из-за запаха. Для кошек он слишком резкий и раздражает их слизистую. Кстати, если кошка не реагирует на запах лимона, то тут следует задуматься — все ли в порядке с ее обонянием. Это может быть свидетельством простуды у животного.
Как использовать цитрусовые, чтобы отпугнуть кошку?
Чтобы отвадить кошку от определенных мест в квартире — например, если пушистик дерет когтями ковры или мебель, — можно разложить корки лимона или лайма в запретных зонах или протереть мякотью поверхность. Это может помочь решить проблему. Но важно помнить, что цитрусовые — это аллерген и раздражитель. Следите за кошкой, если она сильно чихает, кашляет или чешется, то лучше отказаться от идеи с цитрусовыми и показать животное ветеринару, пока не начался анафилактический шок.