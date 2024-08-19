Почему кошкам не нравится цитрусовый запах

Чтобы отвадить кошку от определенных мест в квартире — например, если пушистик дерет когтями ковры или мебель, — можно разложить корки лимона или лайма в запретных зонах или протереть мякотью поверхность. Это может помочь решить проблему. Но важно помнить, что цитрусовые — это аллерген и раздражитель. Следите за кошкой, если она сильно чихает, кашляет или чешется, то лучше отказаться от идеи с цитрусовыми и показать животное ветеринару, пока не начался анафилактический шок.