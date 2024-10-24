Почему кошка все время выпрашивает еду?

Некоторые кошки постоянно выпрашивают еду. Зачастую это происходит даже когда их миска наполнена кормом. У такого поведения есть несколько объяснений и на каждое из них стоит обратить внимание.
Неправильный корм
Если вы кормите кошку низкокалорийной пищей или не даете ей достаточного количества жиров и углеводов, то животное действительно может испытывать постоянное чувство голода.
При выборе типа и частоты питания следует обратить внимание на возраст, размер кошки, размер порции и частоту кормлений. И здесь очень много важных нюансов.
Например, котят кормят по особой схеме и до полугода они едят от 3 до 6 раз в день.
Размер порции взрослой кошки будет зависеть от ее веса. Если животное весит 2 кг, то одна порция должна составлять 40 г, но если кошка такого же веса уже пожилая, то достаточно будет и 30 г.
Все схемы питания, как правило, прописаны на упаковках корма и хозяину стоит внимательно ознакомиться с инструкцией, а не кормить кошку «на глаз». Также на упаковке всегда указано, подходит корм для кастрированных или некастрированных котов — а это тоже большая разница.
Паразиты и болезни
Случается и такое, что у кошки завелись паразиты. Они пожирают все питательные вещества, а животное худеет и испытывает чувства постоянного голода. В этом случае важно проводить дегельминтизацию, чтобы котик не страдал.
Кроме того, кошка теряет силы из-за дефицита витаминов и минералов. Следите за тем, чтобы рацион питания был сбалансированным.
Также причинами чрезмерного аппетита могут быть болезни — например, сахарный диабет или гипертиреоз. Чтобы исключить эту вероятность, нужно показать кошку ветеринару.
Капризы и любопытство
Еще одна, вполне банальная причина, заключается в том, что кошка избалована. Ей разрешено залезать на стол, ее часто угощают человеческой едой. И чем старше становится такое животное, тем больше капризов у него будет.
Иногда кошке просто любопытно, что едят хозяева. Это может быть даже в том случае, когда она сыта и уже не хочет есть. Возможно, кошке просто хочется обнюхать вашу тарелку и тем самым удовлетворить свои интерес.
Психология уличного кота
Если питомца вы подобрали на улице и принесли в дом — это очень благородный поступок, но важно учитывать психологию бродячих животных. Уличные котята подолгу голодают и это навсегда меняет их модель поведения. Если такой кот постоянно выпрашивает еду, это значит, что он боится снова остаться голодным. Как правило, коты с улицы быстро проглатывают свою порцию, а затем выпрашивают еще и еще. Чтобы немного успокоить такого питомца, можно расставить мисочки с кормом по разным укромным местам, чтобы он привыкал, что еда есть и ее достаточно много. Но не факт, что вы сможете изменить его психологию. Готовьтесь, чтоон будет постоянно выпрашивать у вас что-нибудь вкусненькое. А чтобы это не привело к ожирению, старайтесь основную порцию делать в два раза меньше. А остальное выдавайте бонусами, которые он все равно выклянчает.
Потому что, положа руку на сердце, мало кто из нас способен сказать «нет» любимому котику, когда тот выпрашивает еду.