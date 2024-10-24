Почему кошка все время выпрашивает еду?

Если питомца вы подобрали на улице и принесли в дом — это очень благородный поступок, но важно учитывать психологию бродячих животных. Уличные котята подолгу голодают и это навсегда меняет их модель поведения. Если такой кот постоянно выпрашивает еду, это значит, что он боится снова остаться голодным. Как правило, коты с улицы быстро проглатывают свою порцию, а затем выпрашивают еще и еще. Чтобы немного успокоить такого питомца, можно расставить мисочки с кормом по разным укромным местам, чтобы он привыкал, что еда есть и ее достаточно много. Но не факт, что вы сможете изменить его психологию. Готовьтесь, чтоон будет постоянно выпрашивать у вас что-нибудь вкусненькое. А чтобы это не привело к ожирению, старайтесь основную порцию делать в два раза меньше. А остальное выдавайте бонусами, которые он все равно выклянчает.