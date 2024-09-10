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Почему кошка трется или тычется головой о лицо человека

Кошки остаются лидерами среди домашних любимцев у россиян.

Кошки часто трутся о человека, однако, как выяснилось, это не всегда говорит о том, что питомец настроен на ласку. Оказывается, такое поведение может означать многое другое, в зависимости от контекста ситуации. Разберем их вместе.

Почему кошка трется об углы мебели и дверные косяки?

Вот это означает, что кошка метит свою территорию. У семейства кошачьих есть пахучие железы на различных частях тела, в том числе на щеках, лбу и подбородке. То есть, когда кошка трется об углы мебели, дверные косяки, таким образом она метит территорию.

Такое поведение распространено в домах, где живут несколько кошек или есть другие животные. Например, собаки.

Почему кошка трется о человека?

Чаще всего, она таким образом хочет показать, что доверяет человеку и ей рядом с ним безопасно. Кошки, у которых особо тесная связь с хозяевами, часто трется о человека именно головой, и это признак любви четвероногого друга. А еще так ваш питомец укрепляет с вами связь.

А еще кошки очень социальные, и они могут просто хотеть внимания. Если кошечка чаще обычного трется об вас, значит, ей стало одиноко и стоит уделить любимице чуть больше времени. Она должна почувствовать вашу защиту, чтобы не быть в стрессе.

Кстати, именно из-за стресса кошки также могут начать тереться о вас. Так она снимает напряжение, ведь вообще все кошки очень чувствительные существа и они легко поддаются тревоге.

Иногда кошка может тереться головой обо что угодно, просто чтобы снять стресс. Такое поведение характерно для животного на новом месте.

Ну, и так как кошки оставляют свой аромат, то они так общаются. Именно, когда трутся своей головой о лицо человека.