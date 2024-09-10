Почему кошка трется или тычется головой о лицо человека

А еще кошки очень социальные, и они могут просто хотеть внимания. Если кошечка чаще обычного трется об вас, значит, ей стало одиноко и стоит уделить любимице чуть больше времени. Она должна почувствовать вашу защиту, чтобы не быть в стрессе.



Кстати, именно из-за стресса кошки также могут начать тереться о вас. Так она снимает напряжение, ведь вообще все кошки очень чувствительные существа и они легко поддаются тревоге.



Иногда кошка может тереться головой обо что угодно, просто чтобы снять стресс. Такое поведение характерно для животного на новом месте.



Ну, и так как кошки оставляют свой аромат, то они так общаются. Именно, когда трутся своей головой о лицо человека.