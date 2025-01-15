Почему кошка не мурчит и нормально ли это?

По мнению Дельгадо, вероятно, мурлыканье просто не вошло в словарный запас кошки. Такое тоже бывает. Кроме того, есть вероятность того, что хозяин просто ее не слышит, так как жужжание некоторых кошечек гораздо мягче, чем у других. При этом в некоторых случаях отсутствие мурлыканья может указывать на какое-то беспокойство вашей кошки. Так, специалист упомянула исследования 2017 года, где «обнаружилась связь между проблемами поведения и меньшим количеством мурлыканья».