Почему кошка не мурчит и нормально ли это?

Чарующие звуки мурчащей кошечки могут растопить самое ледяное сердце. Однако мурчанье и «трели» присущи далеко не всем кошкам. Некоторые могут сидеть на коленях человека, не издавая ни звука.
Почему кошки мурчат?
Для начала разберемся, что означает кошачье мурчанье. Эксперта по поведению кошек, доктор Микель (Мария) Дельгадо рассказала изданию Woman s World, что привычка мурлыкать, возможно, прививается кошкам с детства и действует как форма привязанности.
«Когда кошка-мама кормит котенка своим молоком, и он, и она будут мурлыкать», — пояснила она.
Чаще всего животные мурлыкают, когда чувствуют себя в безопасности, расслаблено, они довольны и счастливы. Причем у кошек есть встроенные механизмы, которые позволяют им при необходимости делать мурлыканье особенно сильным, громким и настойчивым. Такую уловку котики обычно используют, если хотят привлечь к себе внимание хозяев.
Также согласно наблюдениям, если кошка испытывает боль или тревогу, например, во время посещения ветеринара, животное может замурлыкать, пытаясь таким образом себя успокоить и отвлечься от неприятных ощущений. «Думайте об этом как о кошачьем эквиваленте ребенка, который сосет большой палец в попытке успокоиться после истерики», — отмечает специалист.
Почему кошка не мурчит?
По мнению Дельгадо, вероятно, мурлыканье просто не вошло в словарный запас кошки. Такое тоже бывает. Кроме того, есть вероятность того, что хозяин просто ее не слышит, так как жужжание некоторых кошечек гораздо мягче, чем у других. При этом в некоторых случаях отсутствие мурлыканья может указывать на какое-то беспокойство вашей кошки. Так, специалист упомянула исследования 2017 года, где «обнаружилась связь между проблемами поведения и меньшим количеством мурлыканья».
«Учитывая это, возможно, что для некоторых кошек отсутствие мурлыканья является проблемой», — говорит эксперт по поведению кошек. Добавляя, что точно так же, как мурлыканье может означать несколько разных вещей, так и его отсутствие трактуется по-разному.
В завершение специалист сообщила, что «с учетом наших знаний, кажется, что мурлыканье происходит подсознательно и делается без намерения кошки». Поэтому в большинстве случаев, отсутствие мурлыканья, скорее всего, можно расценивать как причуду усатого питомца. В случае если этот нюанс беспокоит владельца, то стоит проконсультироваться с ветеринаром. Особенно когда кошка долгое время молчала, а потом внезапно «заговорила».