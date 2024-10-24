Почему кошка кусает руку, когда ее гладишь?

«Во время сильной опасности кошке необходимо слить агрессию. Но она нападает не на тот объект, который ее напугал, потому что он слишком страшный, а на своего хозяина. Часто такое бывает, когда кошку держат на руках и она видит собаку или находится у ветеринара», — уточнила собеседница Aif.ru.