Почему кошка кусает руку, когда ее гладишь?

Если во время общения с кошкой животное внезапно начинает кусать вам руки — это не просто так. В беседе с Aif.ru зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова назвала семь распространенных причин, объясняющих такое поведение домашнего питомца.
Игривое настроение
По словам Куликовой, существует такой вид кошачьей агрессии, как игровая. Она часто проявляется, если по неопытности владельцы не научили кошку с детства правильно играть, используя вместо разных игрушек собственные руки.
«По сути, это так называемое ненамеренное обучение, когда хозяева играют с животным руками, а на самом деле учат его кусать свои руки и ноги. Поэтому нет ничего удивительного, что во взрослом возрасте кошка, пребывая в игривом настроении, укусит руку хозяина, который решил ее погладить», — отметила зоопсихолог.
Отстаивание личных границ
Бывает, что, нападая на человека, кошка отстаивает свои личные границы. К примеру, она лежит у хозяина на коленях, тот смотрит телевизор и гладит ей шерстку. В какой-то момент кошке надоедают ласки, и она хочет просто спокойно полежать, о чем пытается «сказать» человеку языком тела (может посмотреть пристально на руку, начать заводить уши назад, вилять хвостом, перестать мурлыкать, дергать шкуркой или пытаться отстраниться).
«Если человек игнорирует ее предупреждающие сигналы, то в итоге кошка может укусить или поцарапать, тогда человек точно обратит на нее свое внимание и престанет трогать», — объяснила эксперт.
Перевозбуждение
Когда кошку гладят слишком интенсивно и сильно, она способна перевозбудиться, рассказала фелинолог. Особенно часто такое происходит с котами. Они могут начать кусать руку владельца от переизбытка любви. Как говорится, «я так тебя люблю, что сейчас съем!».
Не там гладят
Обычно человек гладит кошку там, где захочет, но все кошки по-разному относятся к зонам на своем теле. Поэтому позволяют себя гладит в одном месте, но не разрешают в другом.
«Например, большинство хвостатых не любят, когда им чешут живот, касаются попы или хвоста. Кусая руку хозяина, они как бы говорят: “Не трогай здесь, мне неприятно!”», — добавила эксперт.
Перенаправленная агрессия
Когда кошка чего-то пугается и испытывает сильный стресс она может довольно-таки сильно покусать владельца.
«Во время сильной опасности кошке необходимо слить агрессию. Но она нападает не на тот объект, который ее напугал, потому что он слишком страшный, а на своего хозяина. Часто такое бывает, когда кошку держат на руках и она видит собаку или находится у ветеринара», — уточнила собеседница Aif.ru.
Последствие наказаний
Как сообщила Татьяна Куликова, кошка также может кусать руки, если владелец систематически наказывал ее руками. В момент, когда человек потянется к питомцу, чтобы его погладить или взять на руки, животное, вероятнее всего, подумает, что его сейчас снова накажут, поэтому начнет заранее обороняться.
Медицинские проблемы
И в заключение зоопсихолог не исключила, что такое поведение — это признак проблем со здоровьем у животного. «Если у кошки что-то болит, а хозяин дотронулся до этого места, то она укусит руку. В этом случае стоит показать питомца ветеринарному врачу», — резюмировала эксперт.