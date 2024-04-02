Почему корейцы едят много риса и не толстеют?

Корейцы, а также представители многих других азиатских народов отличаются стройным телосложением, притом что потребляют много риса, лапши и других продуктов, насыщенных углеводами. По данным различных исследований, жители Азии страдают от ожирения реже, чем европейцы и американцы. Одной из разгадок такой, казалось бы, парадоксальной стройности может быть потребление самого риса.
Как потребление риса помогает сохранять стройность?
Группа ученых из Японии под руководством профессора Томоко Имаи из женского колледжа гуманитарных наук в Киото выяснила, что регулярное употребление в пищу риса помогает избежать ожирения. Исследователи сравнили рационы жителей 136 стран с населением более 1 млн человек, используя данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Лидером по потреблению риса оказался Бангладеш (473 г в день на человека). На втором месте расположился Лаос (433 г), на третьем — Камбоджа (438 г), далее следуют Вьетнам (398 г) и Индонезия (361 г). При этом меньше всего риса едят жители Испании (22 г), США, Великобритании (по 19 г) и Франции (15 г). Сравнив эти данные со статистикой ожирения, японские ученые увидели, что уровень ожирения существенно ниже в странах, где люди едят в среднем по 150 г риса в день. При этом в странах с более низким потреблением этого продукта наблюдается более высокий уровень ожирения.
«Наблюдаемые ассоциации свидетельствуют о том, что уровень ожирения низок в странах, где рис является основным продуктом питания. Следовательно, японская еда или азиатская диета на основе риса могут помочь предотвратить ожирение», — отметила профессор Томоко Имаи.
Ученые не ставили себе целью выяснить, как именно потребление риса снижает ожирение, поэтому этот механизм не был изучен. Однако авторы исследования предполагают, что такое благоприятное воздействие оказывает клетчатка, которая содержится в рисе. Она усиливает чувство сытости и предотвращает переедание. Кроме того, рис содержит мало жира и его потребление приводит к небольшому, по сравнению с многими другими продуктами, повышению уровню глюкозы в крови.
Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила «Московскому комсомольцу», что существует два типа риса — неочищенный и шлифованный, а также две манеры его употребления: европейская и азиатская. По ее словам, именно бурый рис, в котором сохранена оболочка, содержит клетчатку и витамины и рекомендуется во время диет. Также она обратила внимание на то, что россияне и европейцы чаще едят белый очищенный рис в горячем виде, с подливками и разными жирными мясными блюдами, что может только усиливать ожирение. А азиатские народы потребляют рис холодным, что предотвращает всасывание крахмала, подают к нему рыбу, богатую ненасыщенными жирами (омега-3), которая выводит плохой холестерин, а также водоросли и острые приправы (васаби, соевый соус и пр.), ускоряющие метаболизм.
Что еще может влиять на стройность жителей Азии?
Как пишет championat.com, стройность азиатов может быть следствием многих факторов.
В основу азиатской диеты входят не только рис, и лапша, но и хлеб, кукуруза, большое количество фруктов и овощей, бобы, орехи, семена, рыба и морепродукты. Это продукты, которые быстро насыщают и позволяют дольше не чувствовать голод.
Кроме того, в азиатской кухне много горячих супов. Они хорошо насыщают организм и помогают улучшить пищеварение.
Также жители азиатских стран пьют много воды и чая, особенно зеленого. Многие диетологи и нутрициологи обращают внимание на то, что потребление достаточного количества жидкости — важная составляющая здорового питания и поддержания нормального веса.
Еще одна особенность азиатской культуры — осознанное потребление пищи. Во время еды у жителей этих стран не принято читать, смотреть телевизор и использовать смартфон. Это помогает съесть столько, сколько действительно нужно организму, а не переедать.