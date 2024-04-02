Почему корейцы едят много риса и не толстеют?

Лидером по потреблению риса оказался Бангладеш (473 г в день на человека). На втором месте расположился Лаос (433 г), на третьем — Камбоджа (438 г), далее следуют Вьетнам (398 г) и Индонезия (361 г). При этом меньше всего риса едят жители Испании (22 г), США, Великобритании (по 19 г) и Франции (15 г). Сравнив эти данные со статистикой ожирения, японские ученые увидели, что уровень ожирения существенно ниже в странах, где люди едят в среднем по 150 г риса в день. При этом в странах с более низким потреблением этого продукта наблюдается более высокий уровень ожирения.