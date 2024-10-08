Почему колбаса называется «Любительской»

В 1934 году Анастас Микоян возглавил народный комиссариат пищевой промышленности, а в 1936 году отправился в США за опытом и новыми гастрономическими идеями — нужно было разнообразить питание советского народа. После поездки нарком утвердил производство нескольких видов колбас, названия которых мы видим на прилавках и в современной России: «Любительская», «Докторская», «Чайная» и другие.
Откуда пошло название колбасы «Любительская»?
По самой частой версии, колбасу так назвали, потому что очень уж она полюбилась советским гражданам. Но ведь название продукта было утверждено еще до того, как он попал на прилавки. Достоверно неизвестно, почему именно такое наименование придумал Микоян, но есть предположение, что это обусловлено простотой рецепта и технологии — любой при желании может прямо на своей кухне сделать вареную колбасу такого типа.
Чем «Любительская» колбаса отличается от «Докторской»?
Основное отличие видно невооруженным взглядом — в «Любительской» проглядывают аппетитные кусочки шпика. Помните, как Шурик в фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» спрятал таблетки снотворного, чтобы усыпить злую собаку во дворе?
— У вас случайно колбасы с собой нет?
— Есть. Только «Докторская».
— Была «Докторская», а стала «Любительская».
Кроме того, в рецепте «Любительской» говядина и свинина в соотношении практически 1:1, а в «Докторской» значительно преобладает свинина, причем и жирная, и нежирная. В «Докторской» колбасе пряный аромат придает кардамон, а в «Любительской» — мускатный орех. Из-за таких отличий в рецептуре «Любительская» была дороже.
Какой рецепт советской «Любительской» колбасы?
Рецепты самых разных колбас, выпускаемых советскими предприятиями, были собраны в иллюстрированном альбоме, утвержденном Наркомом пищевой промышленности СССР — «Колбасы и мясокопчености», 1938 г.
Состав «Любительской» колбасы на 1 кг:
- Мясо говяжье высшего сорта — 350 г.
- Свинина нежирная — 400 г.
- Шпик твердый свиной — 250 г.
- Соль — 3 г.
- Селитра — 0,05 г.
- Сахар — 1 г.
- Перец черный — 0,05 г.
- Мускатный орех — 0,025 г.
В качестве оболочки использовали говяжьи или бараньи кишки (натуральные и искусственные), а применение красителей или связывающих веществ, которых нет в рецепте, было запрещено. Кубики шпика должны были быть не больше 6 мм.
Источники: novochag.ru, diletant.media, djvu.online.