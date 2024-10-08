Почему колбаса называется «Любительской»

По самой частой версии, колбасу так назвали, потому что очень уж она полюбилась советским гражданам. Но ведь название продукта было утверждено еще до того, как он попал на прилавки. Достоверно неизвестно, почему именно такое наименование придумал Микоян, но есть предположение, что это обусловлено простотой рецепта и технологии — любой при желании может прямо на своей кухне сделать вареную колбасу такого типа.