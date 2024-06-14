Почему каждую ночь снятся кошмары про смерть?

Часто сны о смерти выступают предвестниками проблем, но не все так категорично. Как ни парадоксально, но подобные сны можно толковать и в позитивном ключе. Например, если вам снится собственная смерть, это значит, что вы проживете еще много долгих и счастливых лет. Так, по крайней мере, указано в соннике Ванги.