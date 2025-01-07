Почему католики крестятся слева направо?

Почему православные крестятся справа налево?
Само по себе крестное знамение символизирует очертание креста, на котором был распят Иисус. А сложенные в «щепотку» пальцы означают, что человек верует в Святую Троицу, то есть в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Два других пальца (безымянный и мизинец), прижатые к ладони, означают, что Христос оставался и человеком, и Богом одновременно.
Считается, что когда человек крестится справа налево, то крестное знамение исходит от Бога, который таким образом благословляет молящегося и защищает его душу и тело от зла. Левую сторону в христианстве традиционно связывают с дьявольской силой, поэтому, двигая рукой справа налево, человек противопоставляет левой стороне место спасение, а не гибели.
Так, в 25 главе Евангелие от Матфея (Мф. 25, 31−46) мы находим следующие строки, подтверждающие значение правой стороны для христиан:
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на Престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира».
Чем отличается крестное знамение католиков?
Если православные крестятся справа налево, то католики, наоборот, слева направо. Согласно преданию, изначально последователи Католической Церкви тоже крестились справа налево. Однако после разделения Православия и Католичества они сменили последовательность крестного знамения, став креститься в другом порядке. После раскола каждая из сторон посчитала, что ее способ креститься — наиболее правильный.
«Первоначально на Западе крестное знамение совершалось так же, как и на Востоке: справа налево, тремя пальцами правой руки. Свидетельство этому можно найти в тексте Папы Иннокентия III De sacro altaris mysterio. Со временем эта практика видоизменилась, и крестное знамение стало совершаться слева направо открытой кистью руки. После Тридентского собора (XVI век) этот жест был зафиксирован в документах», — пишет сервис «Рускатолик.рф».
По мнению католиков, осенение себя спасительным знаком Христа слева направо символизирует путь верующего человека от греха к спасению. Крестятся они открытой ладонью правой руки в память о пяти ранах, которые получил Христос на кресте (четыре от гвоздей и одну от удара копья). Католики делают крест ото лба к груди, а затем касаются левого и правого плеча.