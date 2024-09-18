Почему кабачковая икра называется икрой?

Если баклажанную икру в Россию привезли иранцы, то кабачковая — изобретение советских технологов. Производство яркой овощной закуски открыли в 1930-е годы, но халтура на производстве привела к отравлению сотен людей.
По данным из открытых источников, кабачковая икра вернулась на столы советских граждан, благодаря семье Хрущевых. Личный повар первого секретаря ЦК КПСС рассказывала, что Никита Сергеевич любил простые и сытные блюда, лучше с мясом, а его супруга, напротив, тяготела к овощам. Для нее готовили разные рулеты, запеканки и, конечно, икру из кабачков и баклажанов. По распоряжению Хрущева был построен первый завод по производству овощной икры и закуска стала частым атрибутом будничных обедов и застолий.
Что общего между рыбьей икрой и овощной?
Как пишет В. И. Даль в своем словаре, икра — это «кушанье из мелко изрубленных овощей, грибов». Само слово «икра» имеет латинскую и турецкую этимологию: в ряде источников пишут, что «iacere» с латинского означает «разбрасывать», а турецкое слово «havyar» от «xâye» — яйцо, то есть икра — это разметанные яйца рыб. Есть мнение, что кабачковую закуску назвали икрой из-за неоднородности — на языке чувствуются крупинки, похожие на икринки.
Чем икра отличается от пюре?
Согласно словарям и кулинарным книгам, и пюре и икру делают обычно из овощей. Разница между этими блюдами в консистенции: икра — зернистая, неоднородная, мелкими кусочками, а пюре — гладкое, однородное, протертое через сито. Кроме того, эти овощные вариации по-разному используют: икра — это традиционная закуска или дополнение, а пюре — обычно гарнир к мясным или рыбным блюдам.