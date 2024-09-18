Почему кабачковая икра называется икрой?

По данным из открытых источников, кабачковая икра вернулась на столы советских граждан, благодаря семье Хрущевых. Личный повар первого секретаря ЦК КПСС рассказывала, что Никита Сергеевич любил простые и сытные блюда, лучше с мясом, а его супруга, напротив, тяготела к овощам. Для нее готовили разные рулеты, запеканки и, конечно, икру из кабачков и баклажанов. По распоряжению Хрущева был построен первый завод по производству овощной икры и закуска стала частым атрибутом будничных обедов и застолий.