Почему к багажу нельзя привязывать ленточки

Почему? Потому что яркие ленточки помогают опознавать багаж людям — а внутри аэропорта его сортируют машины, ориентируясь на бирки, которые крепят к ручкам сотрудники аэропорта. Сканер считывает информацию с бирки и багаж автоматически попадает туда, куда нужно. А ленточка может закрыть часть бирки от сканера, багаж будет неправильно распознан — и уедет не туда, или попадет на ручную сортировку, которая занимает много времени — и чемодан просто не успеют отправить вместе с рейсом.