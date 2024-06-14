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Почему к багажу нельзя привязывать ленточки

Объясняет сотрудник аэропорта.

Источник: Reuters

Многие пассажиры привязывают к чемодану яркую ленточку, чтобы багаж не потерялся, и его было легко найти на ленте. Однако, лучше так не делать — сотрудник Дублинского аэропорта рассказал порталу IFLScience, что часто багаж теряют именно из-за таких ленточек.

Почему? Потому что яркие ленточки помогают опознавать багаж людям — а внутри аэропорта его сортируют машины, ориентируясь на бирки, которые крепят к ручкам сотрудники аэропорта. Сканер считывает информацию с бирки и багаж автоматически попадает туда, куда нужно. А ленточка может закрыть часть бирки от сканера, багаж будет неправильно распознан — и уедет не туда, или попадет на ручную сортировку, которая занимает много времени — и чемодан просто не успеют отправить вместе с рейсом.

Второй совет, который логично вытекает из первого — перед путешествием стоит снимать с чемодана все стикеры с предыдущих поездок, чтобы сканер не запутался.

Еще один необычный совет, который дал этот же сотрудник — не стоит возить в багаже марципан. Об этом трудно догадаться интуитивно, но плотность марципана идентична плотности некоторых взрывчатых веществ, и с большой вероятностью багаж с марципаном попадет на ручной досмотр.

Еще один важный совет, который стоит учесть при перелете — какое место лучше выбрать. Об этом рассказываем в отдельном материале.

Георгий Мазуркевич