Почему исчезают банки объёмом 0,5 литра?

— Единственный наш производитель алюминиевых банок решил полностью перейти на ёмкость 0,45 литра, — подтверждает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева. — Говорят, это объясняется спросом со стороны производителей напитков. Но ситуация похожа на так называемую шринкфляцию — уменьшение объёма товара при сохранении прежней стоимости. Посмотрим, что будет после окончательного перехода на новую тару. Но, скорее всего, мы получим рост цен на напитки, пусть и не очень заметный глазу, из-за того, что в банке пропало 50 миллилитров.