— Единственный наш производитель алюминиевых банок решил полностью перейти на ёмкость 0,45 литра, — подтверждает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Казанцева. — Говорят, это объясняется спросом со стороны производителей напитков. Но ситуация похожа на так называемую шринкфляцию — уменьшение объёма товара при сохранении прежней стоимости. Посмотрим, что будет после окончательного перехода на новую тару. Но, скорее всего, мы получим рост цен на напитки, пусть и не очень заметный глазу, из-за того, что в банке пропало 50 миллилитров.
Почему исчезают банки объёмом 0,5 литра?
Говорят, что скоро вместо жестяных банок по 0,5 литра будут ёмкости по 0,45 литра. Интересно, если содержимого (того же пива) станет меньше, упадёт ли цена?