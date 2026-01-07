Почему исчез Cartel de los Soles: что Трамп будет делать с руководством Венесуэлы

Американская юстиция сняла обвинительный акт, согласно которому Мадуро был назван лидером картеля. Однако выкрав главу страны и запугав оставшихся чиновников, Трамп собирается уничтожить на корню движение чавистов, заставив народ Венесуэлы презирать чиновников и генералов, полагает политолог Андрей Манойло.
«Почему американцы это сделали — абсолютно понятно. После того, как Мадуро был похищен, администрация Трампа показала всем чавистам, что так может случиться с каждым. Глава США лично угрожал и.о. президента Делси Родригес. А также министру МВД Диосдадо Кабельо, пригрозив последствиями. Вашингтону эти люди нужны для того, чтобы передать нефть, то есть сделать грязную работу. Но как их использовать, если есть картель Cartel de los Soles, то есть организованное преступное сообщество, многие участники которого занимают государственные должности? Нельзя их использовать, потому что наркоторговцев надо сажать. А чтобы вывести нужных Штатам людей из-под удара, было решено заявить о том, что картель Солнц — это фикция и нет его в природе», — комментирует Манойло.
По его словам, в отличие от мексиканского картеля Синалоа, группа коррумпированных венесуэльских чиновников, ассоциируемых с картелем Солнц, выглядит как кличка, поскольку в нее вхожи высокопоставленные чиновники — отдельно взятые люди, а не организация.
Еще 3 января в публикации New York Times в обвинительном заключении говорилось, что «к 2020 году Венесуэла ежегодно экспортировала от 200 до 250 метрических тонн кокаина», как и во множестве публикаций прошлых лет.
«Есть доказательства того, что г-н Мадуро извлекал выгоду из наркоторговли, чтобы оставаться у власти. И в обвинительном заключении, и по мнению экспертов, он также использовал доходы от наркоторговли для обеспечения лояльности военных чиновников и лидеров своей партии», — следовало из заметки. А еще спустя три дня американская Фемида поменяла формулировки.
«Понятное дело, что выглядит это чрезвычайно смешно, потому что если картеля Солнц нет, то интересно, как переносится по 250 тонн кокаина в год через территорию Венесуэлы? Святым духом, что ли? Кто их транспортирует? Отдельные коррумпированные чиновники на осликах?» — задается вопросом эксперт.
При этом, согласнно данным американских СМИ, освещающим процесс над Мадуро, обвинения главы Венесуэлы в наркоторговле и хранении оружия не исчезли, как и обвинения в сотрудничестве с латиноамериканскими ОПГ.
Что намерен сделать с Венесуэлой Трамп
«Трамп реализует стратегию “торга” с широким применением шантажа в отношении руководства Венесуэлы, так как ни военным, ни политиком он не является. Привычная для него тактика “наката” предусматривает выдвижение своих условий. Если венесуэльское руководство не согласится, он проведет еще одну ракетную атаку, возможно, с высадкой десанта. Затем снова выдвинет условия, только более жесткие. Потому Венесуэле надо готовиться к продолжению боевых действий», — говорит профессор Манойло.
Он полагает, что у лидера США единственная идея — сделать так, чтобы сами чависты во главе с Родригес передали все богатства страны в руки американцев, разорвали связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. «А затем Трамп “зачистит” (то есть уберет, сместит, а кого-то возможно даже ликвидирует) самих чавистов и поставит во главе Венесуэлы своего генерал-губернатора. Тем самым вина за лишение Венесуэлы суверенитета и ее богатств ляжет не на Трампа, а на чавистов, которые подчинились его требованиям — они будут в глазах народа виноваты во всем. Параллельно Трамп заберет у картеля de los Soles контроль за транзитом кокаина и передаст его “правильным парням” из наркокартелей, соперничающих с de los Soles и “дружащих” с DEA» — считает Андрей Манойло.