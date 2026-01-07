Почему исчез Cartel de los Soles: что Трамп будет делать с руководством Венесуэлы

Он полагает, что у лидера США единственная идея — сделать так, чтобы сами чависты во главе с Родригес передали все богатства страны в руки американцев, разорвали связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. «А затем Трамп “зачистит” (то есть уберет, сместит, а кого-то возможно даже ликвидирует) самих чавистов и поставит во главе Венесуэлы своего генерал-губернатора. Тем самым вина за лишение Венесуэлы суверенитета и ее богатств ляжет не на Трампа, а на чавистов, которые подчинились его требованиям — они будут в глазах народа виноваты во всем. Параллельно Трамп заберет у картеля de los Soles контроль за транзитом кокаина и передаст его “правильным парням” из наркокартелей, соперничающих с de los Soles и “дружащих” с DEA» — считает Андрей Манойло.