Почему интервальное голодание полезно при ожирении

В исследовании участвовали 197 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Участников поделили на четыре группы — стандартное лечение (49 человек), раннее голодание (49 человек), позднее голодание (52 человека), самостоятельно выбранное время (47 человек). Добровольцы также проходили обучение основам средиземноморской диеты и здорового образа жизни.