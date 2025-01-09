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Почему интервальное голодание полезно при ожирении

Интервальное голодание, при котором сокращается число часов для приема пищи и увеличивается продолжительность периода без еды, помогает людям с избыточной массой тела снизить вес и улучшить здоровье сердца. К такому выводу пришли ученые из Университета Гранады в Испании.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Они провели 12-недельный эксперимент. Ученые изучили влияние трех видов интервального голодания:

  • раннее окно приема пищи (с 9:00 до 17:00);
  • позднее окно приема пищи (с 14:00 до 22:00);
  • самостоятельно выбранное время, в среднем с 12:00 до 20:00.

В исследовании участвовали 197 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Участников поделили на четыре группы — стандартное лечение (49 человек), раннее голодание (49 человек), позднее голодание (52 человека), самостоятельно выбранное время (47 человек). Добровольцы также проходили обучение основам средиземноморской диеты и здорового образа жизни.

В итоге группы интервального голодания потеряли в среднем 3−4 кг, в то время как у участников с обычным режимом питания зафиксировали менее заметные результаты. Объем подкожного жира в области живота заметнее всего уменьшился у группы с ранним окном приема пищи.

Также ученые проанализировали уровень глюкозы натощак и в течение суток. У людей из группы раннего окна приема пищи значительно улучшились показатели сахара в крови, особенно в ночное время.

Доктор Идойя Лабайен, руководитель исследовательской группы, отметил, что отказ от пищи вечером способствует более эффективному контролю уровня глюкозы. Это, в свою очередь, снижает риск развития диабета, улучшает метаболическое здоровье и состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые рассказали, к чему могу привести приемы пищи после пяти часов вечера.