Почему инициатива разрешить парковаться на местах для инвалидов вызвала споры

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил облегчить жизнь беременным женщинам и матерям с детьми до 5 лет, разрешив им использовать парковочные места для маломобильных граждан. «По статистике в некоторых регионах людям с инвалидностью удается занять только 20% льготных парковочных мест, остальные занимают граждане с низкой социальной ответственностью. Это вопрос контроля, а не инфраструктуры», — заявил Чернышов ВФокусе Mail, отвечая на вопрос о побочном эффекте инициативы — возможном дефиците мест для людей с инвалидностью.
Депутат подчеркнул, что инициатива включает планы по расширению сети льготных парковок «для избежания конфликта интересов». По словам парламентария, системное решение возможно при условии расширения инфраструктуры — только это позволит сделать парковки доступными для всех нуждающихся категорий граждан.
Проблема доступности парковок для беременных и родителей с маленькими детьми, по мнению Чернышова, стоит крайне остро. «За нас говорит статистика, и она красноречива. В прошлом году в России родились 1,22 миллиона малышей, миллионы женщин воспитывают детей до 5 лет, и все они ежедневно сталкиваются с трудностями в городском пространстве», — пояснил он.
Как будет работать
Для реализации предложения Чернышов настаивает на введении четкой маркировки автомобилей. «Необходимо ввести единую форму визуальной маркировки транспортных средств, управляемых беременными или женщинами с детьми до 5 лет. Например, специальные знаки “Беременная женщина” или “Мать с ребенком”», — отметил он. Однако, как указывает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, без строгого контроля такие знаки могут стать объектом злоупотреблений.
«Это пока некая ни с кем не согласованная и не проработанная идея. Приглашаем коллегу к работе над ней, и тогда, наверное, получится перейти в практическую плоскость этого решения, а не в какие-то суждения», — заявил Милонов НСН.
Инициатива вызвала споры в Госдуме. Депутат Нина Останина назвала ее «законодательным ражем», указав на недостаточную проработанность концепции. Чернышов, в свою очередь, настаивает, что использование существующих мест для маломобильных граждан — временная мера, а в будущем «планируется расширение сети льготных парковок с отдельными зонами для мам». Это, по его словам, сделает города более комфортными для семей с детьми, что соответствует национальным концепциям.
Чернышов предлагает разработать механизм проверки статуса водителей через медицинские справки или данные о детях из единых цифровых баз — тех же «Госуслуг». «Это технически реализуемо уже сейчас. Достаточно связать парковочные системы с существующими реестрами. А в будущем такие парковки стоит сделать полностью бесплатными — это не роскошь, а простая мера, которая реально поможет», — уверен депутат.
Дарья Баева.