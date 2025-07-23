Почему инициатива разрешить парковаться на местах для инвалидов вызвала споры

Проблема доступности парковок для беременных и родителей с маленькими детьми, по мнению Чернышова, стоит крайне остро. «За нас говорит статистика, и она красноречива. В прошлом году в России родились 1,22 миллиона малышей, миллионы женщин воспитывают детей до 5 лет, и все они ежедневно сталкиваются с трудностями в городском пространстве», — пояснил он.