Почему имбирь бывает серым или голубым внутри и можно ли его есть

Богатый витаминами корень имбиря обладает цитрусово-пряным ароматом, жгучим вкусом и бело-желтым цветом.
Как правильно выбирать имбирь?
Чтобы правильно выбрать корень имбиря, в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на внешние и внутренние характеристики растения.
Внешние признаки свежего имбиря
- на поверхности корня не должно быть признаков плесени или белого налета;
- следите, чтобы поверхность быть гладкой и ровной (если присутствуют ростки, это значит, что имбирь долго хранился в слишком теплом и светлом помещении и в нем меньше полезных веществ);
- без каких-либо повреждений (надрезов, надломов);
- кожица корня светлая, без многослойных чешуек;
- никакого постороннего неприятного запаха, только пряный аромат.
Внутренние признаки свежего имбиря
- мякоть сочная и водянистая, при этом при разломе корень должен издавать хруст;
- окрас золотистый и блестящий (чем интенсивнее окрас мякоти, тем он старше).
Что делать, если при разрезе корень имбиря серо-голубой?
Если при разрезе имбирь выглядит серо-голубым, то это не повод выкидывать его в мусорное ведро. Скорее всего, вам попался редкий сорт растения, под названием «имбирь с голубым кольцом» или сорт Бубба Баба Джинджер. Он представляет собой гибрид гавайской и индийской пряности.
Однако у необычного цвета имбиря может быть и вполне прозаичная причина — неправильные условия хранения и транспортировки. Имбирь чувствителен к холоду, и если его переморозить, он приобретет жухлый и темный вид снаружи, а внутри — землистый, серо-синий цвет. К тому же мякоть испорченного имбиря не будет такой плотной и хрустящей. При надавливании будут оставаться вмятины. Употреблять в пищу такое растение не стоит.
Кому нельзя есть имбирь?
В медицине имбирь считается отличным противовоспалительным средством, а в кулинарии — популярной приправой для блюд. Врачи советуют не злоупотреблять этим растением пациентам с гастритом, язвой желудка и другими проблемами ЖКТ, так как он может обострить симптомы. Кроме того, он противопоказан людям с высокой температурой. Имбирь обладает согревающими свойствами, поэтому он не собьет жар, а наоборот, усилит его.