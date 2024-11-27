Почему имбирь бывает серым или голубым внутри и можно ли его есть

Однако у необычного цвета имбиря может быть и вполне прозаичная причина — неправильные условия хранения и транспортировки. Имбирь чувствителен к холоду, и если его переморозить, он приобретет жухлый и темный вид снаружи, а внутри — землистый, серо-синий цвет. К тому же мякоть испорченного имбиря не будет такой плотной и хрустящей. При надавливании будут оставаться вмятины. Употреблять в пищу такое растение не стоит.