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Почему имбирь бывает серым или голубым внутри и можно ли его есть

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: https://ru.freepik.com

Богатый витаминами корень имбиря обладает цитрусово-пряным ароматом, жгучим вкусом и бело-желтым цветом.

Как правильно выбирать имбирь?

Чтобы правильно выбрать корень имбиря, в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать внимание на внешние и внутренние характеристики растения.

Внешние признаки свежего имбиря

  • на поверхности корня не должно быть признаков плесени или белого налета;
  • следите, чтобы поверхность быть гладкой и ровной (если присутствуют ростки, это значит, что имбирь долго хранился в слишком теплом и светлом помещении и в нем меньше полезных веществ);
  • без каких-либо повреждений (надрезов, надломов);
  • кожица корня светлая, без многослойных чешуек;
  • никакого постороннего неприятного запаха, только пряный аромат.

Внутренние признаки свежего имбиря

  • мякоть сочная и водянистая, при этом при разломе корень должен издавать хруст;
  • окрас золотистый и блестящий (чем интенсивнее окрас мякоти, тем он старше).

Что делать, если при разрезе корень имбиря серо-голубой?

Если при разрезе имбирь выглядит серо-голубым, то это не повод выкидывать его в мусорное ведро. Скорее всего, вам попался редкий сорт растения, под названием «имбирь с голубым кольцом» или сорт Бубба Баба Джинджер. Он представляет собой гибрид гавайской и индийской пряности.

Голубоватый оттенок ему придают растительные пигменты антоцианы. Также он обладает более горьким вкусом и не таким сильным ароматом, как желтый имбирь.

Однако у необычного цвета имбиря может быть и вполне прозаичная причина — неправильные условия хранения и транспортировки. Имбирь чувствителен к холоду, и если его переморозить, он приобретет жухлый и темный вид снаружи, а внутри — землистый, серо-синий цвет. К тому же мякоть испорченного имбиря не будет такой плотной и хрустящей. При надавливании будут оставаться вмятины. Употреблять в пищу такое растение не стоит.

Кому нельзя есть имбирь?

В медицине имбирь считается отличным противовоспалительным средством, а в кулинарии — популярной приправой для блюд. Врачи советуют не злоупотреблять этим растением пациентам с гастритом, язвой желудка и другими проблемами ЖКТ, так как он может обострить симптомы. Кроме того, он противопоказан людям с высокой температурой. Имбирь обладает согревающими свойствами, поэтому он не собьет жар, а наоборот, усилит его.