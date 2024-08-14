Почему хвойные деревья не желтеют осенью?

Почему у хвойных деревьев не желтеют и не опадают иголки осенью? Разбирался Aif.ru.
Почему желтеют лиственные деревья?
Дело в том, что при наличии солнечного света в теплое время года в листьях растений вырабатывается пигмент, называемый хлорофиллом. Он и окрашивает листья деревьев в зеленый цвет, сохраняя пышность и привлекательность всех растений.
В теплое время года листья остаются зелеными, поскольку солнечного света, который попадает на листья, достаточно для выработки хлорофилла. Однако, чем дальше солнце находится от планеты в связи со сменой времен года, тем меньше света поступает к растениям. Листья перестают получать достаточное количество световой энергии и желтеют, краснеют или буреют — в зависимости от породы дерева, — создавая палитру разных оттенков осени.
Почему хвойные деревья не желтеют?
В отличие от лиственных деревьев, хвойные не меняют окрас в зависимости от наличия или отсутствия солнечного света.
Узкая поверхность иголок помогает хвойным растениям уменьшить испарение воды в несколько раз и сохранить внутри листьев влагу во время сухости или отсутствия тепла, сохраняя и хлорофилл в течение всего года. Именно поэтому ель всегда зеленая — ведь она меньше расходует запас жидкости и хлорофилла, который так необходим растениям.
О чем говорят желтые листья у хвойных деревьев?
Если вы все же заметили, что иголки хвойных деревьев окрасились в желтый цвет, не спешите опровергать научные факты. Если листья елей желтеют, что это говорит о том, что растение серьезно болеет. Самые распространенные заболевания — грибковые, например, заражение шютте. Но причиной изменения цвета могут стать и вредители — паутинный клещ, щитовка или короед. Эти противные насекомые в буквальном смысле выпивают из дерева все соки, и потому хвоя желтеет.