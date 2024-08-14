Почему хвойные деревья не желтеют осенью?

Если вы все же заметили, что иголки хвойных деревьев окрасились в желтый цвет, не спешите опровергать научные факты. Если листья елей желтеют, что это говорит о том, что растение серьезно болеет. Самые распространенные заболевания — грибковые, например, заражение шютте. Но причиной изменения цвета могут стать и вредители — паутинный клещ, щитовка или короед. Эти противные насекомые в буквальном смысле выпивают из дерева все соки, и потому хвоя желтеет.