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Почему хвойные деревья не желтеют осенью?

«Зимой и летом одним цветом» — так говорят про елки и другие хвойные растения, которые, в отличие от лиственных, круглый год сохраняют зеленый оттенок.

Источник: Reuters

Почему у хвойных деревьев не желтеют и не опадают иголки осенью? Разбирался Aif.ru.

Почему желтеют лиственные деревья?

Дело в том, что при наличии солнечного света в теплое время года в листьях растений вырабатывается пигмент, называемый хлорофиллом. Он и окрашивает листья деревьев в зеленый цвет, сохраняя пышность и привлекательность всех растений.

Хлорофилл находится в зеленых клетках всех растений — хлоропластах. Именно благодаря им растения могут превращать углекислый газ в полезный и нужный организму человека кислород, а потому все растения положительно влияют на здоровье людей.

В теплое время года листья остаются зелеными, поскольку солнечного света, который попадает на листья, достаточно для выработки хлорофилла. Однако, чем дальше солнце находится от планеты в связи со сменой времен года, тем меньше света поступает к растениям. Листья перестают получать достаточное количество световой энергии и желтеют, краснеют или буреют — в зависимости от породы дерева, — создавая палитру разных оттенков осени.

Почему хвойные деревья не желтеют?

В отличие от лиственных деревьев, хвойные не меняют окрас в зависимости от наличия или отсутствия солнечного света.

Секрет в том, что листья лиственных растений имеют широкую плоскую поверхность, хлоропласты которой легко поглощают солнечный свет в теплое время года. А узкие листья хвойных — да, иголки считаются именно листьями, которые видоизменились в процессе эволюции, — не требуют большого количества солнечной энергии.

Узкая поверхность иголок помогает хвойным растениям уменьшить испарение воды в несколько раз и сохранить внутри листьев влагу во время сухости или отсутствия тепла, сохраняя и хлорофилл в течение всего года. Именно поэтому ель всегда зеленая — ведь она меньше расходует запас жидкости и хлорофилла, который так необходим растениям.

О чем говорят желтые листья у хвойных деревьев?

Если вы все же заметили, что иголки хвойных деревьев окрасились в желтый цвет, не спешите опровергать научные факты. Если листья елей желтеют, что это говорит о том, что растение серьезно болеет. Самые распространенные заболевания — грибковые, например, заражение шютте. Но причиной изменения цвета могут стать и вредители — паутинный клещ, щитовка или короед. Эти противные насекомые в буквальном смысле выпивают из дерева все соки, и потому хвоя желтеет.