Почему хочется потягиваться по утрам после сна

Утро может быть тяжелым, особенно когда вы не желаете покидать свою теплую и уютную постель. Но все, что вам нужно в этот момент, — просто потянуться. Вам необязательно жертвовать своим комфортом, чтобы начать день правильно. Для этого будет достаточно просто потянуться в своей уютной постели.
Для чего вообще нужны потягивания?
Человек тратит на сон в среднем около восьми часов. Это довольно длительный период времени. Пяти часов хватает, чтобы мышцы успели потерять тонус, а тут — восемь. Кроме того, во время сна человеческий организм теряет жидкость — она в первую очередь испаряется из наших мышц. Именно потеря тонуса и обезвоживание заставляют людей просыпаться с этим неприятным ощущением скованности.
Чтобы избавиться от «окаменелости», мы потягиваемся. Эксперт по фитнесу, профессиональный спортсмен и автор бестселлеров о здоровье и мотивации Юрий Элькаим поделился: «Потягивания помогают нам увеличить приток крови к мышцам, а это приводит к улучшению кровообращения. Повышенный кровоток может помочь разогреть мышцы и подготовить их к физической активности в течение дня, а также снизить риск мышечного напряжения или травм».
К тому же регулярная утренняя «растяжка» может помочь сохранить мышечную гибкость, силу и здоровье, которые необходимы для нормального движения в суставах.
Утренние «потягушки» также помогают снять скованность в мышцах шеи и спины, находящихся всю ночь в бездействии.
В медицине утренние потягивания называются пандикуляцией. Это явление характерно не только для людей, животные тоже делают это. Вы наверняка замечали, что после сна ваша собака или кошка вытягивает вперед свои лапки и выгибает спину. Так они готовят себя к «забегу» или к играм. Природой заложено, чтобы мы не забывали об утренних «растяжках», и потому этот процесс приносит нам удовольствие, ведь потягиваться по утрам — это так приятно.
Что произойдет с организмом, если не потянуться после пробуждения?
Если вы резко встаете с кровати сразу после пробуждения, игнорируя потягивания, то в течение дня это может аукнуться головной болью, усталостью, ломотой в суставах, пояснице и шее, общим плохим самочувствием.
Резкие движения после пробуждения точно не помогут человеку справиться с сонливостью. Они не окажут положительного эффекта. Наоборот, они заставят организм испытать стресс. В результате из-за сильного скачка давления может возникнуть головокружение или потемнение в глазах. Повышается нагрузка на сердце, мышцы и позвоночник подвержены травмам.
Однако стоит помнить, что потягивания — это не замена утренней зарядки или растяжки. Физические упражнения намного эффективнее, поскольку активируют все физиологические процессы в организме.
Источник: https://yurielkaim.com