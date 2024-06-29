Почему хочется потягиваться по утрам после сна

В медицине утренние потягивания называются пандикуляцией. Это явление характерно не только для людей, животные тоже делают это. Вы наверняка замечали, что после сна ваша собака или кошка вытягивает вперед свои лапки и выгибает спину. Так они готовят себя к «забегу» или к играм. Природой заложено, чтобы мы не забывали об утренних «растяжках», и потому этот процесс приносит нам удовольствие, ведь потягиваться по утрам — это так приятно.