Почему губки для мытья посуды разного цвета

Разные цвета губок помогают разграничивать их применение в быту, что значительно снижает риск перекрестного заражения. Процесс уборки станет более приятным, а главное, гигиеничным, если зеленые губки будут предназначены для мытья посуды, жёлтые — для кухонных поверхностей и приборов, а красные — для уборки ванной комнаты. И путать одну с другой больше не придется.