Почему губки для мытья посуды разного цвета

Производители губок для мытья посуды не ограничиваются в выборе цветовой палитры. Такое разнообразие придумано не просто для красоты. За этим скрываются и практические причины, зная о которых можно значительно облегчить уборку в доме.
Как цвет губок влияет на разделение домашних задач?
Разные цвета губок помогают разграничивать их применение в быту, что значительно снижает риск перекрестного заражения. Процесс уборки станет более приятным, а главное, гигиеничным, если зеленые губки будут предназначены для мытья посуды, жёлтые — для кухонных поверхностей и приборов, а красные — для уборки ванной комнаты. И путать одну с другой больше не придется.
Яркие цвета тоже придуманы неспроста: если губка используется в течение долгого времени, то цвет тускнеет, и это сигнал для хозяйки: губку пора заменить на свежую.
Цвет и жесткость губки — связаны или нет?
Помимо ассоциативного фактора, разный цвет губок указывает и на разную степень жесткости.
Каждая губка состоит из двух слоев: мягкого впитывающего и жесткого абразивного. Цвет впитывающего слоя всегда подскажет, какая степень жесткости у абразивного.
Зеленые губки имеют самую высокую жесткость и будут полезны при очищении посуды или поверхностей с сильной степенью загрязнения. Пригоревшая пища, накипь, налет — с подобными проблемами зеленая губка может справиться на ура. А вот для мытья фарфора или тонкого стекла такие губки лучше не использовать — могут остаться царапины.
Синие губки — средней жесткости. Они подойдут для удаления с поверхностей жира и других легких загрязнений.
А вот красные губки обычно мягкие и будут эффективны при мытье слегка загрязненной посуды. Например, бокалов или фужеров.
Желтый цвет — самый популярный, и неспроста. Он говорит о том, что моющая губка универсальная. Зачастую производители выпускают упаковки только с губками этого цвета. Универсальные желтые губки подойдут для всех домашних дел: от очищения раковин и ванны до мытья посуды и кухонных приборов.