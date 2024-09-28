Почему гриб сыроежка так называется

Но есть некоторые сыроежки, которые имеют горьковатый вкус. Есть даже грибы под названием «едкая сыроежка». Она не ядовита, но от вкуса такого гриба сильно раздражаются слизистые, и это неприятно. Кстати, есть определенное правило: если на вкус сырая сыроежка не едкая и не горькая, то она годится в пищу.