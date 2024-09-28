Почему гриб сыроежка так называется

Сыроежки — питательные, съедобные грибы. У них приятный, сладковатый вкус, похожий на орех. Сыроежки можно солить. Но важно знать, что не все сыроежки можно есть.
Почему сыроежки так называются?
Сыроежка (от латинского Russula — «красноватый») относится к роду шляпочных грибов из группы пластинчатых семейства Сыроежковые.
Грибы так называются, потому что им нужна минимальная термическая обработка. То есть при засоле они становятся пригодными в пищу быстрее, чем другие грибы. То есть их можно есть уже через сутки, фактически сырыми.
Есть также версия о том, что гриб назвали так из-за условий, в которых он растет, — сыроежки крайне любят сырость.
Но есть некоторые сыроежки, которые имеют горьковатый вкус. Есть даже грибы под названием «едкая сыроежка». Она не ядовита, но от вкуса такого гриба сильно раздражаются слизистые, и это неприятно. Кстати, есть определенное правило: если на вкус сырая сыроежка не едкая и не горькая, то она годится в пищу.
Съедобную сыроежку от несъедобной можно отличить и по внешним признакам. У несъедобной яркая окраска и наросты на шляпке, а еще у корня есть «горшочек» — из него растет ножка гриба. Такие грибы лучше избегать.
Вкусным считается гриб с розовой, красно-бурой или кирпичной шляпкой. Чем спокойнее тона — тем выше вероятность того, что гриб можно есть.
Вообще, сыроежки имеют очень ломкую мякоть, а потому грибники не особо любят ее. До дома доносится только крошево из гриба, а сохранить сам гриб крайне сложно.