Почему говорят «утро вечера мудренее» и так ли это на самом деле

Что означает пословица «утро вечера мудренее»?
Так говорят, предлагая отложить решение какой-то проблемы до завтрашнего утра. Вечером, после долгого дня, уставший и перегруженный эмоциями человек может накрутить себя по пустякам. Считается, что хороший сон способствует свежему взгляду и ясному уму, благодаря чему ситуацию можно оценить по-другому. После отдыха человеку может прийти решение, до которого накануне не додумался.
Как появилась пословица «утро вечера мудренее»?
Выражение «утро вечера мудренее» часто встречается в волшебных сказках, подчеркивая важность мудрости, осторожности и терпения в жизни человека. Является ярким примером того, как народные верования и мировоззрение отражаются в русском фольклоре.
Герои сказок этой фразой передавали народные представления о разделении времени суток на человеческое и потустороннее. День считался временем для деятельности людей, а ночь — временем для потусторонних сил. Таким образом, утро символизирует мудрость и благоприятное время для принятия решений, в то время как вечер ассоциируется с опасностью и неизвестностью.
Несколько раз фраза звучит в сборнике Александра Афанасьева «Народные русские сказки»:
— «Что же делать, как же быть?» — «Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее. Завтра все узнаешь».
— «Не тужи, царевич, ложись лучше спать: утро вечера мудренее», — сказал Иван купеческий сын; сам поскорей надел шапку-невидимку да сапоги-скороходы и побежал к Елене Прекрасной".
— «Не плачь, не тужи, — сказала лягушка, — ложись да засни, утро вечера мудренее, — все будет исправно!».
Правда ли, что утро вечера мудренее?
Народную мудрость подтверждают множество исследований. Учеными было установлено, что фаза быстрого сна, или REM-фаза, стимулирует способность находить нестандартные решения за счет укрепления связей между разрозненными воспоминаниями. Во время этой стадии мозг обрабатывает и структурирует информацию, а также переводит воспоминания из кратковременной в долговременную память.
Группа американских психологов из Университета штата Техас провели исследование, которое научно подтвердило, что сон положительно влияет на понимание проблемы или задачи. Добровольцы, которые вздремнули, продемонстрировали более высокие результаты при выполнении сложных заданий по сравнению с теми, кто не спал.
В другом исследовании ученые Королевского колледжа Лондона выясняли, в какие дни недели и в какое время суток люди чувствуют себя наиболее счастливыми. Эксперимент показал, что люди чувствуют себя лучше всего утром, сразу после пробуждения. В это время уровень одиночества, депрессии и тревоги минимален, а удовлетворенность жизнью и самооценка достигают пика. Худшее настроение и самый низкий уровень позитивных эмоций проявляется ближе к полуночи.