Почему говорят «утро вечера мудренее» и так ли это на самом деле

В другом исследовании ученые Королевского колледжа Лондона выясняли, в какие дни недели и в какое время суток люди чувствуют себя наиболее счастливыми. Эксперимент показал, что люди чувствуют себя лучше всего утром, сразу после пробуждения. В это время уровень одиночества, депрессии и тревоги минимален, а удовлетворенность жизнью и самооценка достигают пика. Худшее настроение и самый низкий уровень позитивных эмоций проявляется ближе к полуночи.