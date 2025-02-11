Почему говорят «русские долго запрягают, да быстро едут»

Время, потраченное на подготовку, с лихвой компенсируется скоростью езды. Тройка — запряжка, где лошади скачут по-разному. Коренник идет рысью, а пристяжные — галопом. Конь в центре отвечает за направление, а те, что по бокам, за скорость. Получается, что центральный конь размашисто скачет, а его «напарники» будто бы несут на себе. Такое соотношение аллюра оптимально: позволяет экономить энергию, долго не уставать и поддерживать высокую скорость — до 45−55 км/ч. Без передышки тройка могла преодолеть расстояние до 20 км.