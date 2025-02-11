Почему говорят «русские долго запрягают, да быстро едут»

Авторство этого выражения приписывают Отто фон Бисмарку, который с 1859 по 1862 годы был прусским послом при дворе Александра II. Однако документального подтверждения, что именно он сказал эту фразу, нет. В интернете существует множество цитат, принадлежность которых к Бисмарку невозможно доказать.
А вот задокументирована эта фраза, но немного в другом виде, в книге Владимира Даля «Пословицы русского народа» 1862 года. В русском фольклоре она звучит как «не скоро запряг, да скоро приехал». Эта пословица про русскую тройку лошадей. Дело в том, что к поездке готовятся кропотливо — коренника (центровую лошадь) и пристяжных (лошадей по бокам) запрягают в общей сложности около полутора часов. Упряжь должна быть крепко и симметрично зафиксирована.
Время, потраченное на подготовку, с лихвой компенсируется скоростью езды. Тройка — запряжка, где лошади скачут по-разному. Коренник идет рысью, а пристяжные — галопом. Конь в центре отвечает за направление, а те, что по бокам, за скорость. Получается, что центральный конь размашисто скачет, а его «напарники» будто бы несут на себе. Такое соотношение аллюра оптимально: позволяет экономить энергию, долго не уставать и поддерживать высокую скорость — до 45−55 км/ч. Без передышки тройка могла преодолеть расстояние до 20 км.