Почему говорят «как сидорову козу»?

Известное выражение «драть как сидорову козу» обычно применяется, когда речь идет об угрозе физического наказания. Но почему коза именно Сидора, а не, например, Ивана, и о животном ли идет речь в данной пословице — в материале aif.ru.
В чем смысл выражения?
Драть как сидорову козу (прост.) — сильно, жестоко и безжалостно пороть, бить кого-либо. (Справочник по фразеологии). Наказывать, делать нагоняй, распекать. (Словарь русского арго).
Образность сравнения строится на переносных значениях слов Сидор (это имя в народе часто связывалось с представлением о злом или сварливом человеке) и коза (по народным представлениям животное с вредным характером).
Кто такой Сидор?
Иван — известно, всегда дурак. А Сидорами называли зажиточных, но скупых и мелочных людей. Если Сидор свою козу даже за мелкую провинность драл (бил) безжалостно, то и человека не пожалеет.
Дополнительно в сравнении отражен мотив мести Сидору: если он сам недосягаем для наказаний, то пусть хоть его козе достанется основательно. То есть, коза является «козлом отпущения», расплачиваясь за недобрый нрав своего хозяина.
В русском фольклоре имена у владельца козы встречаются разные. Например, на Смоленщине это был Антон: «сечь как Антонову козу». Известно также сравнение «лупить как козу бренскую» (видимо, брянскую).
Исследователи продолжают искать прототип злого Сидора. Лингвист-славист, доктор филологических наук, профессор Валерий Мокиенко в своем историко-этимологическом справочнике «Почему мы так говорим?» предлагает две версии происхождения выражения.
Версия № 1. При раскопках в Новгороде обнаружили несколько берестяных грамот-посланий некоего Сидора своим приказчикам. Находки датированы последней четвертью XIV в. В грамотах помещик пишет, что люди обязаны платить ему, Сидору, деньгами, лососями и козьим пухом. «На основе этого археолог В. Л. Янин заключает: “Ну вот, теперь мы знаем, что означает выражение “драть как сидорову козу”! Крестьяне одной из принадлежавших нашему Сидору деревень разводили коз и все ценное, что можно было от них получить, отсылали Сидору в виде натурального оброка. Вот только рога и копыта оставляли себе. Но на этот счет существовала поговорка: “Козьи рога в мех нейдут” (Янин, 1965)”. То есть, предполагает профессор Мокиенко, хозяин знаменитой козы может быть конкретное историческое лицо, новгородский помещик, дравший со своих крестьян семь козьих шкур вместе с пухом.
Версия № 2. В своей книге Мокиенко приводит выводы исследователя Т. Н. Кондратьевой. «Как ни странно, Сидором, по ее мнению, оказывается… дворник!» — пишет автор. «Дворник в старинном, древнерусском значении этого слова — слуга феодала с возложенными на него различными административными и воинскими обязанностями», — объясняет лингвист. В XVII в. такой дворник был прямой родственник дворянину, связанному с двором своего феодала. «Обороты сидорова правда и сидорова коза, по мнению Т. Н. Кондратьевой, связаны с родословной конкретно-исторических “дворников” Сидоровых — дьяков, тиунов, стряпчих
Почему коза?
Почему бьют козу, а не, например, барана? В народе коза считается животным с вредным характером. Во многих поговорках, анекдотах и устойчивых выражениях она выступает как весьма неприятный персонаж: «Коню коза не ровень», «Тебе плохо живется? Купи козу», «К нему на вшивой козе не подъедешь», «козия спесь», «Любовь зла — полюбишь и козла», «Идёт коза рогатая за малыми ребятами: кто титьку сосёт, того рогом боднёт!», «Захочет сена коза — сама возьмёт с воза», «Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне», «Не учи козу, сама стянет с возу».
А была ли коза?
Между прочим, козой называют не только домашнее животное. В Словаре Даля это слово имеет неожиданные значения: «волынка, сделанная из козьей шкуры»; «рычаг с подставкою, на оси или вертлюге, для смазки карет и повозок»; «наряд, в котором бывает мальчишка при медведе, с поводатарем (плясать козою, ломаться по-балаганному)»; «резвая девка»; «таган, треножник, род жаровни»; «игра в побегушки, горелки, ловушки». Так что драть при желании Сидр мог из перечисленного что угодно.
Существует версия, что выражение «сидорова коза» — искажение арабского оборота «садар каза», означавшего приговор шариатского судьи — кази, или казия — и означает наказание осужденному в виде битья палками. Арабское слово «каза» означает, кроме того, и само судопроизводство, точнее, рассмотрение отдельных судебных дел, случаев. Поэтому выражение «драть как сидорову козу» может означать «выпороть по приговору судьи».