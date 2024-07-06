Почему говорят «как сидорову козу»?

Версия № 1. При раскопках в Новгороде обнаружили несколько берестяных грамот-посланий некоего Сидора своим приказчикам. Находки датированы последней четвертью XIV в. В грамотах помещик пишет, что люди обязаны платить ему, Сидору, деньгами, лососями и козьим пухом. «На основе этого археолог В. Л. Янин заключает: “Ну вот, теперь мы знаем, что означает выражение “драть как сидорову козу”! Крестьяне одной из принадлежавших нашему Сидору деревень разводили коз и все ценное, что можно было от них получить, отсылали Сидору в виде натурального оброка. Вот только рога и копыта оставляли себе. Но на этот счет существовала поговорка: “Козьи рога в мех нейдут” (Янин, 1965)”. То есть, предполагает профессор Мокиенко, хозяин знаменитой козы может быть конкретное историческое лицо, новгородский помещик, дравший со своих крестьян семь козьих шкур вместе с пухом.