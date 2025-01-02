Почему годы летят быстрее, когда мы становимся старше

Пока одни продолжают праздновать наступление 2025 года, другие недоумевают, как он пришел так быстро. Кажется, что пандемия COVID-19 была совсем недавно, хотя на самом деле с ее начала прошло уже четыре года. Тем временем летние Олимпийские игры в России прошли в 2014 году, однако мы их помним так, словно они были года три-четыре назад.
Хотя Альберт Эйнштейн популяризировал идею о том, что время относительно (час, проведенный с человеком, который вам нравится, пролетает в мгновение ока, а мгновение, проведённое с рукой на раскаленной плите, тянется бесконечно), исследования неизменно показывают, что наше восприятие того, как быстро проходит время, действительно ускоряется по мере того, как мы становимся старше.
В издании Independent рассказали, что время, которые вы воспринимаете, не совпадает со временем, которое воспринимает другой человек.
Вспомните, как воспринимались летние каникулы в детстве. Раньше они казались бесконечными, а сейчас три месяца — как один миг. И все дело в том, как мозг обрабатывает зрительную информацию.
По мере увеличения размера и сложности нейронных сетей в нашем мозге электрические сигналы должны преодолевать большие расстояния, что приводит к замедлению обработки сигналов.
Кроме того, чем меньше времени мы прожили, тем большую долю нашей жизни составляет определенный период времени. Для четырехлетнего ребенка год — это гораздо больший процент от общей продолжительности жизни, чем для 40-летнего, поэтому неудивительно, что он кажется длиннее и значительнее.
Также в детстве и молодости мы каждый день узнаем что-то новое, получаем больше впечатлений и делаем что-то впервые. Нам нужно многое усвоить и переварить. Чем мы старше, тем получаем все меньше впечатлений. Отчасти это связано с тем, что, чем больше мы испытываем, тем меньше остается испытать.
С возрастом мы все больше застреваем в старых привычках, нам становится комфортно в знакомой обстановке, у нас остается все меньше желания стремиться к получению нового опыта.
Поскольку рутина — враг нашего времени, нужно найти способы из нее выбраться. Например, заняться хобби, сменить обстановку, начать слушать другую музыку или просто изменить маршрут до магазина. Нужно открывать для себя что-то новое каждый день, чтобы продлить себе жизнь.
Также важно стараться не зацикливаться на ошибках прошлого и не думать о том, что произойдет в будущем. Дело в том, что постоянные размышления о таких вещах не позволяют нам жить здесь и сейчас, что важно, чтобы время не казалось таким быстротечным.
Скука — еще одна вещь, которая заставляет чувствовать, что время слишком быстро летит вперед. Ранее рассказали, что можно сделать, когда скучно.