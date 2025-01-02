Почему годы летят быстрее, когда мы становимся старше

Пока одни продолжают праздновать наступление 2025 года, другие недоумевают, как он пришел так быстро. Кажется, что пандемия COVID-19 была совсем недавно, хотя на самом деле с ее начала прошло уже четыре года. Тем временем летние Олимпийские игры в России прошли в 2014 году, однако мы их помним так, словно они были года три-четыре назад.