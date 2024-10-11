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Почему глаза диких кошек имеют так много оттенков?

В то время, как у остальных видов животных чаще встречается только один цвет глаз.

Источник: Charlie Marshall/CC BY 2.0

Ученые из США провели исследование, в котором использовали инструменты компьютерного анализа для реконструкции эволюции цвета глаз у диких кошек. Они выяснили, как могла возникнуть разнообразная палитра оттенков радужной оболочки, которая характерна для современных представителей семейства кошачьих.

Этот вопрос исследовал специалист в области органической и эволюционной биологии Джулиус А. Табин из Гарвардского университета вместе с соавтором — студенткой магистратуры Университета Джонса Хопкинса Кэтрин Чиассон. Результат их труда опубликован в iScience.

«У большинства видов животных один и тот же цвет глаз без каких-либо вариаций. Но удивительно, что при знакомстве с тиграми, львами, пантерами и другими представителями семейства кошачьих мы видим огромное разнообразие цвета глаз. На самом деле в популяции очень мало видов кошачьих, которые имеют только один цвет глаз», — говорится в сообщении.

Не имея возможности опираться на ископаемые останки, ученые применили новый подход, проанализировав цифровые изображения, чтобы определить и классифицировать различные цвета глаз у 52 групп семейства кошачьих. Был создан алгоритм для сопоставления цветов радужной оболочки с филогенетическим (эволюционным) деревом семейства кошачьих.

Джулиус А. Табин обнаружил, что у ранних линий (предков кошачьих и их ближайших родственников линзангов) глаза были только карими. Однако после отделения ветви линзангов появились сероглазые особи.

«Вероятно, это произошло из-за генетической мутации, которая резко уменьшила количество пигмента в глазах. Меланином может быть либо эумеланин, который коричневый, либо феомеланин, который желтый. Для перехода от карих глаз к серым потребуется уменьшить количество эумеланина. Такое уменьшение привело бы к тому, что глаза стали бы не полностью карими и не полностью серыми, а коричневато-серого цвета. В процессе эволюции стали появляться зеленые, синие и желтые оттенки», — пояснили исследователи.

Ученые также заметили, что карие и желтые глаза редко встречаются у одного и того же вида. Они отметили, что у кошек с желтыми глазами чаще встречаются круглые зрачки, а у кареглазых — вертикальные.