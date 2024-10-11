Почему глаза диких кошек имеют так много оттенков?

«Вероятно, это произошло из-за генетической мутации, которая резко уменьшила количество пигмента в глазах. Меланином может быть либо эумеланин, который коричневый, либо феомеланин, который желтый. Для перехода от карих глаз к серым потребуется уменьшить количество эумеланина. Такое уменьшение привело бы к тому, что глаза стали бы не полностью карими и не полностью серыми, а коричневато-серого цвета. В процессе эволюции стали появляться зеленые, синие и желтые оттенки», — пояснили исследователи.