Почему газеты и книжные страницы со временем желтеют?

По мнению эксперта, на изменение цвета бумаги влияет ее качество: чем дешевле производство, тем быстрее и сильнее бумага приобретает желтый оттенок. Алексей Кащеев приводит в пример книги из царской библиотеки Романовых, у которых страницы практически белые: «Неудивительно, ведь при “штучном” производстве тщательнее подходили к отбеливанию и очищению бумаги. А вот при массовой печати бумагу могут производить из низкокачественного сырья». Примером могут служить книги и особенно газеты времен Великой отечественной войны. Они стали самыми желтыми — это связано с вынужденной экономией. «Таким образом, каждый отдельно взятый лист каждой книги — это особый случай. Все книги, как и люди, уникальны», — отмечает реставратор.