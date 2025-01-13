Почему газеты и книжные страницы со временем желтеют?

На этот вопрос ответил сотрудник отдела реставрации библиотечных фондов Российской государственной библиотеки Алексей Кащеев.
— Бумажные листы изначально имеют различную окраску — от кипенно-белой до молочной, кремовой, желтоватой… Дело в том, что все предметы обладают цветом благодаря особым атомам — хромофорам. Их пространственное положение и определяет окраску вещества. С течением времени хромофоры могут изменить свое положение, соответственно, изменится и цвет листа. А поскольку бумага состоит из разных веществ (целлюлоза, лигнин, наполнители, проклеивающие вещества, краски
По мнению эксперта, на изменение цвета бумаги влияет ее качество: чем дешевле производство, тем быстрее и сильнее бумага приобретает желтый оттенок. Алексей Кащеев приводит в пример книги из царской библиотеки Романовых, у которых страницы практически белые: «Неудивительно, ведь при “штучном” производстве тщательнее подходили к отбеливанию и очищению бумаги. А вот при массовой печати бумагу могут производить из низкокачественного сырья». Примером могут служить книги и особенно газеты времен Великой отечественной войны. Они стали самыми желтыми — это связано с вынужденной экономией. «Таким образом, каждый отдельно взятый лист каждой книги — это особый случай. Все книги, как и люди, уникальны», — отмечает реставратор.
Эксперты журнала «Наука и жизнь» напомнили, что «основа бумаги — целлюлоза, которую получают из древесины или из макулатуры. Целлюлоза — полимер, построенный из множества молекул глюкозы. Из нитей целлюлозы состоят стенки растительных клеток, но эти нити друг с другом непосредственно не соединяются — их держит вместе вещество лигнин, еще один полимер, довольно сложный по составу. Лигнин прослаивает волокна целлюлозы по всем направлениям, и именно благодаря ему клеточные стенки растений прочные и жесткие».
При производстве высококачественной бумаги от лигнина и других примесей стараются избавиться, чтобы осталась только целлюлоза, бесцветная и хорошо отражающая свет. Затем в очищенную целлюлозу добавляют вспомогательные вещества для скрепления целлюлозных волокон, усиления белизны, обеспечения прочности и гладкости бумаги.
Но в любой бумаге остается какое-то количество лигнина, либо в дешевом сырье его может быть достаточно много. Это вещество при контакте с кислородом воздуха и под воздействием солнечного света постепенно начинает окисляться, что проявляется в изменении цвета бумаги — она темнеет.