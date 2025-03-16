Почему финансирование антироссийских СМИ не остановится даже после указа Трампа

«Это не просто радио, а крупнейшее информационное агентство и их щупальца глубоко проникли в общественную жизнь, в том числе в России, так что их закрытие скажется на информационной сфере, но я не думаю, что влияние Соединенных Штатов будет ослаблено, потому что подобных информационных агентств достаточно много», — уточняет политолог.