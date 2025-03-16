Почему финансирование антироссийских СМИ не остановится даже после указа Трампа

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий сокращение рабочего штата 7 федеральных агентств. Среди них оказалось Агентство по Глобальным СМИ (USAGM), отвечающее за финансирование и организацию пропагандистских изданий «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*.
Согласно тексту указа, Трамп потребовал «в максимальной степени ликвидировать неуставные компоненты и функции» данных агентств. Кроме того, он предписал организациям свести к минимуму выполнение даже тех функций, которые предусмотрены их уставом, а также значительно сократить персонал.
В ответ на это президент «Радио Свобода»*, подтвердивший остановку финансирования издания, заявил, что отмена финансирования будет огромным подаркам врагам Америки, включая Россию.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail.ru директор Института стратегического планирования Александр Гусев уточнил, что прекращение финансирования Агентства по Глобальным Медиа, поддерживающего антироссийские нарративы, не самоцель. Администрация Трампа проводит «политику оптимизации» и, в первую очередь, заинтересована в поддержке производственных ведомств.
«Это не просто радио, а крупнейшее информационное агентство и их щупальца глубоко проникли в общественную жизнь, в том числе в России, так что их закрытие скажется на информационной сфере, но я не думаю, что влияние Соединенных Штатов будет ослаблено, потому что подобных информационных агентств достаточно много», — уточняет политолог.
Как заключает Александр Гусев, «Радио Свобода»* все равно найдет деньги для самофинансирования, даже при потере «национальных» дотаций от американского правительства.
* Организация признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций.