Почему Европа стала эпицентром протестов против туризма этим летом

Этим летом протесты против туризма прошли по всей Европе. Так, в начале июля жители Барселоны (Испания) прошли маршем по популярным районам города, обрызгивая ничего не подозревающих иностранцев из водяных пистолетов под лозунг «Туристы, идите домой».
Также, совсем недавно, тысячи испанцев протестовали на острове Майорка из-за того, что туристическая модель острова «обедняет работников».
Похожие митинги прошли во Франции, Греции и Италии. Решили разобраться в причинах подобного поведения и объяснить, из-за чего европейцы активно бастуют против туризма этим летом.
Повышение стоимости жилья и арендной платы
Основная причина возникновения протестов заключается в повышении арендной платы и стоимости жилья. Из-за постоянного наплыва гостей и «посуточного» бронирования жилья в городе, стоимость аренды квартир по всей Европе для местных жителей резко возросла. Из-за этого в Барселоне (Испания), например, власти решили запретить к 2028 году сдавать квартиры в аренду туристам. Сообщается, что из-за приезжих со всего мира арендная плата за последние 10 лет выросла на 68%, а цены на покупку жилья в городе повысились на 38%.
Открытие туристических «лавок» вместо медицинских центров
Туризм в значительной мере влияет на инфраструктуру города. По словам Сюзанны Поллони из организации «Сеть солидарности за жилищное строительство», в Венеции (Италия) массовый туризм привел к повсеместному закрытию медицинских учреждений и замене магазинов сувенирными лавками. Подобные изменения негативно сказываются на уровне и качестве жизни местных жителей.
Поведение туристов
Непристойное поведение туристов во многом является причиной возникновения протестов в Европе. Местные жители регулярно сталкиваются с неуважительным отношением к культуре, памятникам и достопримечательностям. Например, недавно во Флоренции (Италия) молодая женщина была снята на видео целующейся со статуей бога вина и чувственности Бахуса. Власти и жители Флоренции отнеслись к подобному инциденту крайне негативно, предупредив туристов в СМИ о последствиях подобных действий.
Ранее, в 2023 году, в Амстердаме (Нидерланды) была развернута анти-маркетинговая кампания «Держись подальше», ориентированная на туристов мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет. Она предупреждала людей о негативных последствиях антиобщественного поведения и «остерегала» от посещения города, знаменитого своей «вседозволенностью».
Чтобы бороться с наплывом туристов в странах Европы разрабатывают различные меры. Барселона, к слову, решила повысить налог для одной категории туристов. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова