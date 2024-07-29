Почему Европа стала эпицентром протестов против туризма этим летом

Основная причина возникновения протестов заключается в повышении арендной платы и стоимости жилья. Из-за постоянного наплыва гостей и «посуточного» бронирования жилья в городе, стоимость аренды квартир по всей Европе для местных жителей резко возросла. Из-за этого в Барселоне (Испания), например, власти решили запретить к 2028 году сдавать квартиры в аренду туристам. Сообщается, что из-за приезжих со всего мира арендная плата за последние 10 лет выросла на 68%, а цены на покупку жилья в городе повысились на 38%.