Почему Европа переписывает историю узников концлагерей

Но на Западе этот звон если и слышат, то как-то по-особому. Там уже переписали историю и считают, что концлагеря освобождали исключительно американцы, а мучили местное население русские.
Потерянная память
Например, в Польше местная администрация музея концлагеря Киндер КЦ уже забыла, что в лагере содержались и умирали тысячи советских детей. И объявила всех маленьких узников жертвами не только фашистской Германии, но и Советского Союза. И это Польша, на территории которой во время войны были открыты самые страшные концентрационные лагеря: Аушвиц, Майданек, Собибор, Треблинка. Для детей кроме Киндер КЦ был построен концлагерь в Лодзе, его назвали «малым Аушвицем». Из сотен тысяч советских детей, угнанных и увезенных в Германию на работы и по программе «Лебенсборн» (по которой нацисты отбирали для себя самых «арийских» детей), в СССР вернулись только 3%. Остальные стали пеплом в печах Освенцима и удобрением в жирной германской земле.
Пролистайте страницы Википедии — вы не найдете информации о советских гражданах, сгинувших в концентрационных лагерях. Там есть только информация о гибели 19 000 советских военнопленных. Остальные узники имеют самые разные национальности, но только не русскую.
Но если жертвами войны стал 21 миллион советских граждан, а потери на поле боя были сравнимы с потерями Германии — чуть больше 7 миллионов погибших, — то где, спрашивается, еще 14 миллионов советских людей?
Даже сам День памяти узников установлен в память о восстании в Бухенвальде. Потому что это еще один повод напомнить всему миру о том, что этот концлагерь освободили американцы. Подвиг советского, русского солдата-освободителя намеренно стирают из памяти освобожденных народов. Зато на Западе вовсю муссируют информацию «о лагерях НКВД в Германии» — в них содержались «свободные граждане Европы, мешавшие установлению сталинизма», ни больше ни меньше.
Страшные цифры
Окончательные итоги по потерям мирного населения СССР в нацистских концлагерях до сих пор не подведены. Можно сосчитать захороненные тела, но нельзя сосчитать пепел на полях Европы. Во времена СССР цифры были самые приблизительные. Считалось, что в концлагерях на территории РСФСР погибло 706 000 человек, в Украинской ССР — 3 256 200 человек, а в Белоруссии — 1 547 000 человек. Еще 880 000 человек сгинуло в концлагерях Прибалтики, Молдавии и Финляндии.
Но по мере открытия архивов и находок новых захоронений стали появляться новые цифры. В 2002 году военный историк Григорий Кривошеев писал уже о 1 800 000 погибших только на территории РСФСР, а общее количество убитых немцами на оккупированных территориях достигало 7 420 379 человек. Из них 216 431 были детьми. Из вывезенных в рабство 5 269 513 советских людей в неволе было убито 2 164 313 человек.
Историк В. Хорьков говорит уже об 11 миллионах советских граждан, которые были убиты немцами в концлагерях на территории СССР. Из них 7 миллионов были мирными жителями, а 4 миллиона — военнопленными. Самыми крупными лагерями смерти на оккупированных землях СССР стали Тростенецкий и Гомельский в Белоруссии, Саласпилс под Ригой, Даугавпилс и Панеряй под Вильнюсом и концентрационные лагеря Нарвы.
Немецкие исследователи признавали, что нацистами были уничтожены или доведены до смерти 3,8 миллиона советских военнопленных.
Геноцид советского народа
Если на Украине давно отмахнулись от своего трагического прошлого, то в Белоруссии цифры уничтоженных в концлагерях до сих пор уточняют. Там и сейчас расследуют преступления гитлеровской Германии, ищут и находят ранее неизвестные лагеря смерти — а их на территории республики было открыто свыше 580. По последним данным, в них было убито нацистами больше 3 000 000 человек.
Например, под Минском у шоссе на Могилев находился концлагерь Тростенец. Только по документам, там было убито 546 000 человек. Около 50 000 человек было согнано в Озаричские лагеря смерти. Их заразили тифом и оставили умирать под открытым небом в болотах. Погибло около 20 000 человек, остальных сумели освободить советские воины.
В России же вспоминать о зверствах фашистов и предавать огласке документы начали недавно. Историки считают, что «отмашкой» стала Мюнхенская речь президента России Владимира Путина, произнесенная им в 2007 году. Но только в 2020 году суд Солецкого района Новгородской области впервые в России признал геноцидом массовое убийство советских граждан немцами.
В 2023 году геноцидом были признаны массовые убийства нацистами мирных жителей Белгорода — там убили больше 71 тысячи человек. Каждый год открываются новые случаи геноцида. Немцы массово убивали советских граждан в концлагерях в Сталинградской области, Майкопе, Краснодаре, Тихорецке, Вязьме, Сычевке и Ржеве. Сколько еще неизвестных массовых захоронений находятся на когда-то оккупированных гитлеровцами территориях — неизвестно. И в Международный день памяти узников фашистских лагерей хочется, чтобы европейцы все же услышали звон колоколов не только Бухенвальда. Услышали бы, вздрогнули и опомнились. И прекратили бы переписывать историю и разжигать новую войну и новые печи новых лагерей. Но, честно говоря, надежды на это почти нет.
Майя Новик