Например, в Польше местная администрация музея концлагеря Киндер КЦ уже забыла, что в лагере содержались и умирали тысячи советских детей. И объявила всех маленьких узников жертвами не только фашистской Германии, но и Советского Союза. И это Польша, на территории которой во время войны были открыты самые страшные концентрационные лагеря: Аушвиц, Майданек, Собибор, Треблинка. Для детей кроме Киндер КЦ был построен концлагерь в Лодзе, его назвали «малым Аушвицем». Из сотен тысяч советских детей, угнанных и увезенных в Германию на работы и по программе «Лебенсборн» (по которой нацисты отбирали для себя самых «арийских» детей), в СССР вернулись только 3%. Остальные стали пеплом в печах Освенцима и удобрением в жирной германской земле.