Почему Европа хочет больше санкций против России, а США нет

«У США есть план закончить боевые действия на Украине, если они начнут вводить против России дополнительные санкции, то их переговорный посыл будет исчерпан, и никто с ними не будет разговаривать», — подчеркивает Брутер.

По мнению политолога, Европа не собирается вести переговоры с Россией. При этом вопрос организации переговорного процесса и их проведения стал триггером раскола европейской и американской сакнционной политики в отношении России.