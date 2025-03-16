Почему Европа хочет больше санкций против России, а США нет

Американский госсекретарь Марк Рубио по итогам дипломатических переговоров представителей стран «большой семерки» поделился, что он удивляется жесткой политике европейцев в вопросе санкционного давления на Россию. По словам Рубио, Соединенные Штаты в отличие от Европы не стремятся к ужесточению санкционной политики против Российской Федерации на текущий момент.
«Что бы [европейцы] не решили и не предприняли, мы не можем это контролировать», — заявил госсекретарь Рубио.
Совсем недавно Россия ввела ответные санкции против европейских политиков, поддержавших последний 16-й пакет международных ограничений для РФ. Тогда под санкционное давление Евросоюза попали десятки персон и компаний, в том числе занимающихся логистикой.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail.ru политолог Владимир Брутер рассказал, что у американцев отсутствует мотивация вводить дополнительные санкции против России.
«У США есть план закончить боевые действия на Украине, если они начнут вводить против России дополнительные санкции, то их переговорный посыл будет исчерпан, и никто с ними не будет разговаривать», — подчеркивает Брутер.
По мнению политолога, Европа не собирается вести переговоры с Россией. При этом вопрос организации переговорного процесса и их проведения стал триггером раскола европейской и американской сакнционной политики в отношении России.
«Брюссель может ввести против Российской Федерации дополнительные персональные санкции, есть банки, которые еще не под санкциями, мы же видим, что никакого критического характера для России это не носит, но ввести что-то и назвать это новым пакетом всегда можно», — заключил эксперт.