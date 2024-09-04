Почему Донбасс так называется

Донбасс — это сокращенное название Донецкого угольного бассейна. Также так принято называть регион, которому принадлежит это месторождение.
Является одним из крупнейших в мире и крупнейшим в Европе по запасам (около 55 млрд. тонн). Его площадь составляет около 60 тыс. кв. км.
Первые упоминания об обнаружении угля в регионе относятся к концу XVI — началу XVII века. Первые залежи были открыты в 1721 году близ ручья Кундрючья (приток Северского Донца). В 1723 году начали разработку в районе города Бахмут (в 1924—2016 гг. назывался Артемовск) для нужд местных соляных заводов и кузниц. В 1780−90-е гг. были открыты многочисленные месторождения угля, в том числе в районе Лисичьей Балки (сейчас это город Лисичанск). Разработку угля в промышленных масштабах начали в 1795—1807 гг., добыча ведется подземным способом.
Как появилось название Донбасс?
Как рассказал ТАСС заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, доктор социологических наук, профессор Валерий Касьянов, Донбасс наряду с Уралом и Поволжьем был мощным индустриальным регионом Российской империи. Само название месторождения возникло во второй половине XIX века.
«Это территория Донецкого угольного бассейна — это выражение появилось и утвердилось еще после отмены крепостного права, когда стремительно стал развиваться в Российской империи капитализм и появляться промышленные предприятия. Поиск места на карте европейской части Российской империи в то время привел к тому, что на территории Донецкого угольного бассейна нашли идеальные условия для добычи угля, руд и переработки путем металлургического производства. Поэтому первая база такая появилась именно там», — пояснил Касьянов.
Также существует мнение, что название Донбасс утвердилось после работ русского государственного деятеля, горного инженера Евграфа Ковалевского «Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже» (1827) и «Геогностическое обозрение Донецкого горного кряжа» (1829) и связано с географическим названием Донецкий кряж. Так называется возвышенность на юге Восточно-Европейской равнины, на территории России и Украины. Сам кряж получил название от реки Северский Донец — главной водной артерии региона.