Почему Донбасс так называется

Первые упоминания об обнаружении угля в регионе относятся к концу XVI — началу XVII века. Первые залежи были открыты в 1721 году близ ручья Кундрючья (приток Северского Донца). В 1723 году начали разработку в районе города Бахмут (в 1924—2016 гг. назывался Артемовск) для нужд местных соляных заводов и кузниц. В 1780−90-е гг. были открыты многочисленные месторождения угля, в том числе в районе Лисичьей Балки (сейчас это город Лисичанск). Разработку угля в промышленных масштабах начали в 1795—1807 гг., добыча ведется подземным способом.