Почему дни города отмечают в сентябре?

День города — это, как правило, ежегодный праздник, который отмечается как в крупных городах, так и в маленьких поселках. Дата проведения праздника может быть постоянной, а может меняться в зависимости от выходных дней. Иногда день города отмечают, например, во вторую субботу июля или в третье воскресенье августа. Выбор даты праздника может зависеть от разных факторов: реальной даты основания города, погоды, памятных исторических дней. Разбираемся вместе с Aif.ru, почему день города часто празднуется в первый месяц осени.