Почему дни города отмечают в сентябре?

День города — это, как правило, ежегодный праздник, который отмечается как в крупных городах, так и в маленьких поселках. Дата проведения праздника может быть постоянной, а может меняться в зависимости от выходных дней. Иногда день города отмечают, например, во вторую субботу июля или в третье воскресенье августа. Выбор даты праздника может зависеть от разных факторов: реальной даты основания города, погоды, памятных исторических дней. Разбираемся вместе с Aif.ru, почему день города часто празднуется в первый месяц осени.
Как празднуется день города?
Первая часть праздника почти везде связана с официальными мероприятиями: выступление глав городов, заслуженных работников в разных сферах, ветеранов войн и так далее. Разворачиваются масштабные парады, шествия и митинги. Еще в этот день торжественно вручаются награды.
Также проходят выставки художественных работ детей и взрослых, ярмарки достижений города. Часто в этот праздник проводятся спортивные мероприятия, марафоны, соревнования.
Ближе к вечеру мероприятия становятся более развлекательными: проходят музыкальные и танцевальные концерты, дискотеки, ярмарки. Вишенкой на торте, как правило, становится праздничный салют.
Почему Москва отмечает день города в сентябре?
Согласно свидетельству летописцев, столицу основали 4 апреля 1147 года. Однако самый первый крупный день рождения Москва отмечала 1 января 1847 года. Николай I перенес дату празднования по собственному усмотрению, так и не объяснив, чем ему не угодил апрель. Свой 700-летний юбилей город отметил довольно скромно — молебнами в храмах и иллюминацией, украсившей Кремль и центральные улицы.
Ровно через сто лет, в 1947 году масштабные празднества в честь 800-летию Москвы прошли 7 сентября. По всему городу были развешаны поздравительные плакаты, флаги и портреты вождей, а вечером центр столицы осветили огни иллюминации. Праздник был сдвинут на сентябрь по решению Иосифа Сталина. К этому Дню города было заложено восемь высотных зданий, по одному за каждое столетие. Построили только семь, сейчас эти сталинские высотки являются символами города.
Начиная с 850-летия Москвы в 1997 году праздник получил статус ежегодного. Отмечают его в первую субботу сентября, поэтому даты дня города ежегодно меняются.
Где еще в России отмечают день города в сентябре?
Кроме Москвы день города в сентябре отмечают республиканские, краевые и областные центры: Брянск, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Краснодар. Курск, Майкоп, Махачкала, Нальчик, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тула, Улан-Удэ, Челябинск, Черкесск, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск.
Также день города в первом осеннем месяце отмечают: Азов, Анапа, Армавир, Гатчина, Елец, Златоуст, Камышин, Керчь, Кисловодск, Колпино, Новороссийск, Пятигорск, Салехард, Сызрань, Таганрог, Уссурийск, Цимлянск.
Почему день города часто празднуется в сентябре?
В сентябре стоит очень благоприятная погода, чаще всего праздник приходится на бабье лето — не очень жарко и не очень холодно. Также количество осадков сводится к минимуму. Все это важно, потому что мероприятия в честь праздника проходят на улице.
В мае погода также вполне подходит для массовых гуляний, но в этот месяц отмечается самый масштабный праздник всей страны — День Победы. Проводить два крупных праздника в один месяц нецелесообразно и финансово затратно для городского бюджета.
Праздновать день города летом, во время поры отпусков и каникул, путешествий и детских лагерей, также не считается логичным. Ведь часть жителей покидает город и может пропустить праздник. Соответственно, на мероприятия приходит гораздо меньше людей, чем могли бы. А в сентябре дети возвращаются в школу, курорты постепенно пустеют, и людей в городах становится больше.
Реже всего дни города празднуются с ноября по апрель — тут уж погода совсем непредсказуемая или становится уже слишком холодно для долгих уличных гуляний.
Важно отметить, что день города власти могут приурочить к другим памятным датам. Во времена Великой Отечественной войны многие города были освобождены от немецко-фашистских захватчиков именно в сентябре: Смоленск, Курск, Брянск, города внутри этих областей и другие.