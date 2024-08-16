Почему детям отказывают в переходе в 10 класс: мнение эксперта

По его словам, рабочих мест в сфере производства сейчас действительно мало. Однако в связи с увеличением количества производств, с импортозамещением и с тем, что растет военно-промышленный комплекс, рабочих на заводы нужно в разы больше. При этом человек, который закончил 11 класс, может пойти и в технический вуз.