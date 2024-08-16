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Почему детям отказывают в переходе в 10 класс: мнение эксперта

Генпрокуратура РФ фиксирует множество случаев отказа детям в переходе в 10 класс. Школы объясняют это необходимостью отбора в профильные классы, при этом универсальных классов в учреждениях часто нет. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, с чем связана такая ситуация.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, такая логика прослеживается, однако это не политика государства, а инициативы конкретных школ. Консультант отметил, что прокуратура встала на защиту школьников.

Он также подчеркнул, что отказы в переводе в 10 класс могут быть не совсем обоснованными. По словам Ильгиза Валинурова, сложно сказать, почему участились такие случаи и почему это произошло именно в этом году. «В прошлом и позапрошлом годах таких ситуаций не было», — сказал эксперт.

По его словам, рабочих мест в сфере производства сейчас действительно мало. Однако в связи с увеличением количества производств, с импортозамещением и с тем, что растет военно-промышленный комплекс, рабочих на заводы нужно в разы больше. При этом человек, который закончил 11 класс, может пойти и в технический вуз.

«Здесь есть некоторые перекосы в сторону системы образования, недоработки от самих колледжей. Они недостаточно информируют школьников 8, 9 классов, что колледж — это тоже хорошо и можно быстрее начать работать», — заметил эксперт.

Он подчеркнул, что детям не обязательно формально заканчивать 10 и 11 класс, потому что после колледжа тоже можно пойти в вуз.

«Если пройти обучение в колледже, начать работать в компании на производстве, то после этого образование в вузе будет более осмысленным», — добавил Ильгиз Валинуров.

Выбрать высшее учебное заведение, кстати, зачастую непросто. С этим может помочь изучение Академического рейтинга университетов мира, в который вошли семь российских вузов.

Айгуль Сабитова